¿Qué países han rechazado el decreto de Xiomara Castro para recuento de votos?

Los países firmantes, que en su mayoría cuentan con gobiernos conservadores, también manifestaron "su repudio" a las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición el pasado jueves y "todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño".
Entre ellos está Panamá, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, en el que mostraron su rechazo al decreto sancionado por la presidenta de Honduras.
Reafirmaron el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente el pasado 24 de diciembre sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry 'Tito' Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, como presidente electo de Honduras, "tras unas elecciones validadas por misiones de observación internacional".
En Panamá, el gobierno anunció su adhesión al comunicado conjunto de varios países latinoamericanos, mostrando su desacuerdo con la medida y reafirmando el respeto a los resultados oficiales declarados por el CNE, que dieron como ganador a Nasry ‘Tito’ Asfura.
En el gobierno de Argentina, las autoridades expresaron su rechazo al decreto firmado por la presidenta Xiomara Castro, que ordena un recuento general de los votos en Honduras, argumentando que vulnera la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y afecta la institucionalidad democrática del país.
En Bolivia, el ejecutivo boliviano se unió al pronunciamiento regional, rechazando el decreto de la presidenta hondureña y resaltando la importancia de respetar los procesos electorales.
En Costa Rica, las autoridades también manifestaron su desaprobación al decreto, haciendo énfasis en la necesidad de garantizar la institucionalidad democrática.
En Ecuador, el gobierno expresó su firme rechazo al recuento ordenado por Xiomara Castro, considerando que la medida desconoce la autoridad del CNE.
En Guatemala, las autoridades respaldaron el pronunciamiento conjunto y condenaron cualquier intento de desconocer los resultados oficiales del CNE.
El ejecutivo paraguayo se sumó al comunicado regional, subrayando que el decreto presidencial que ordena un recuento general de votos constituye una injerencia que podría generar inestabilidad política.
El gobierno de Perú reafirmó "el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de la República de Honduras".
En República Dominicana, las autoridades se unieron al grupo de países que rechazaron el decreto, reiterando la importancia de garantizar una transición pacífica.