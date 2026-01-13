Rasel Tomé a 'Mel' Zelaya: "No aceptar ningún puesto en la directiva del Congreso Nacional"

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, expresó que tras una conversación telefónica con Manuel Zelaya, expresidente y coordinador general de ese instituto político, le manifestó no aceptar ningún cargo en la directiva del Congreso Nacional.

A través de una publicación en sus redes sociales, Tomé detalló que sostuvo una llamada con Zelaya en la que le expuso preocupaciones expresadas por la militancia del partido. “Le transmití las inquietudes que me han manifestado miles de militantes”, señaló en su mensaje.

En la misma publicación, el congresista reiteró su postura de no integrar la junta directiva del Legislativo. Sus declaraciones se producen en la antesala de la instalación de la primera legislatura, prevista para el próximo 25 de enero, una vez concluido el actual período de cuatro años de gobierno.