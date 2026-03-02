  1. Inicio
Trump prepara respuesta por ataque a embajada estadounidense en Riad

El presidente Donald Trump aseguró que pronto se conocerá la respuesta de Estados Unidos tras ataque a su embajada en Riad

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 20:24
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que atacaron varias bases estadounidenses.

 Foto: EFE.

Washington, Estados Unidos .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes a una corresponsal de News Nation que "pronto" se descubrirá cuál será su respuesta por el ataque con drones en la Embajada estadounidense de Riad, capital de Arabia Saudita.

Trump aseguró que la represalia llegará pronto al ser cuestionado por la corresponsal Kellie Meyer del medio digital News Nation.

Meyer agregó en su cuenta de X que el mandatario le dijo que desplegaría tropas en el terreno "solo si es necesario" y que no daría ninguna información sobre qué tipo de acciones de parte de Irán podrían provocar este despliegue.

El ataque a la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita habría sido provocado por dos drones de origen iraní, de acuerdo con información de CNN.

Además, la Embajada estadounidense habría confirmado que no se reportaron heridos durante el incidente, según diversos medios locales.

El ataque se produjo pocas horas después de que el departamento de Estado de Estados Unidos recomendara a sus ciudadanos en catorce países de la región, incluidos Arabia Saudita, Jordania, Líbano, entre otros, que evacuaran la zona mientras siguieran existiendo aviones comerciales en ruta.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció hoy más temprano que continuaron atacando varias bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos e Israel.

Una decena de drones impactaron la base de la Marina estadounidense Arifjan, en Kuwait, y otro ataque tuvo como blanco "uno de los puntos de concentración" de los estadounidenses en Dubái, según el comunicado.

La Administración Trump adelantó este lunes que seguirá la ofensiva contra Irán durante las próximas semanas sin precisar que tipo de acciones serán tomadas.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

