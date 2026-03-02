Confirman ataque con drones contra la embajada de EE.UU. en Riad, Arabia Saudí

Riad, Arabia Saudí.- El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó este lunes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que ocasionó “pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin que se informara de víctimas.

La misión diplomática estadounidense en el reino saudí había emitido una alerta de seguridad en la que ordenó a su personal y recomendó a los ciudadanos estadounidenses “refugiarse” en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.

“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa monitoreando la situación regional”, señaló el aviso, que instó a los estadounidenses a “mantener un plan personal de seguridad”, “evitar manifestaciones y grandes concentraciones” y “seguir las instrucciones de las autoridades locales”.