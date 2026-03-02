EE UU pide a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio por "graves riesgos"

Washington, EE UU.- El Departamento de Estado de EE UU este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE UU e Israel. En un mensaje compartido en redes sociales, el Departamento de Estado recomienda "salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad" de Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza; Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Irán está respondiendo a la operación Furia Épica con el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en diferentes países de Oriente Medio. A su vez, en países como Irak se han producido intentos de grupos de personas intentando atacar la embajada, lo que ha obligado a intervenir a la policía. Algunas embajadas estadounidenses en los 14 países y territorios mencionados anteriormente han publicado ya mensajes específicos recomendando a sus ciudadanos evacuar cuanto antes.

La embajada estadounidense en Líbano, por ejemplo, insta a los estadounidenses abandonar el país "ahora mismo, mientras aún haya opciones de vuelos comerciales disponibles" ya que la situación de seguridad "es inestable e impredecible".