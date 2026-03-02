EN FOTOS: estela de muerte y caos en Israel tras la respuesta de Irán

La lluvia de proyectiles balísticos ha obligado a millones a buscar refugio de forma permanente. El conflicto entra así en una fase de incertidumbre total. Con el caos en Jerusalén y explosiones reportadas en las principales metrópolis, la capacidad de resistencia de la infraestructura israelí y la efectividad de su respuesta aérea definirán el desenlace de una de las semanas más oscuras en la historia reciente del Medio Oriente.