Irán dice que no ataca a los países vecinos, sino a las bases de EE UU en ellos

Redacción Internacional.- El Ejército iraní no tiene intención de agredir a los países vecinos y sólo ataca a las bases que tiene Estados Unidos en esos países, defendió este domingo el secretario de Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyaní.

"A los países de la región: No tenemos intención de agredirlos, pero cuando se utilizan bases en sus países contra nosotros y Estados Unidos opera en la región con esas mismas fuerzas, nosotros las atacaremos", dijo Lariyaní en un mensaje en la red social X.

"Esas bases no son territorio de esos países, son territorio de Estados Unidos", aclaró el responsable del Consejo de Seguridad Nacional del país persa.