Irán dice que no ataca a los países vecinos, sino a las bases de EE UU en ellos

El Ejército iraní defendió que no tiene intención de agredir a países vecinos y que únicamente esta atacando a las bases estadounidenses dentro de ellos

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 07:25
Tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se inició el sábado, Teherán lanzó una operación militar contra Israel y algunos de sus países vecinos en Oriente Medio.

 Foto: Agencia EFE

Redacción Internacional.- El Ejército iraní no tiene intención de agredir a los países vecinos y sólo ataca a las bases que tiene Estados Unidos en esos países, defendió este domingo el secretario de Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyaní.

"A los países de la región: No tenemos intención de agredirlos, pero cuando se utilizan bases en sus países contra nosotros y Estados Unidos opera en la región con esas mismas fuerzas, nosotros las atacaremos", dijo Lariyaní en un mensaje en la red social X.

"Esas bases no son territorio de esos países, son territorio de Estados Unidos", aclaró el responsable del Consejo de Seguridad Nacional del país persa.

Irán corta el servicio de internet y telefonía en todo el país tras ataque militar

Tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se inició el sábado, Teherán lanzó una operación militar contra Israel y algunos de sus países vecinos en Oriente Medio.

El régimen de los ayatolás lanzó misiles y drones contra países como Jordania, Irak, Arabia Saudí, Catar, Omar o Emiratos Árabes Unidos que, según los iraníes, iban dirigidos a instalaciones militares estadounidenses en la zona.

Estos ataques, sin embargo, dañaron instalaciones civiles como es el caso del aeropuerto y el puerto de Dubai, en Emiratos, o el puerto de Omán, donde al menos un trabajador extranjero resultó herido.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

