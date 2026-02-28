Trump cree que la muerte de Jameneí podría facilitar una solución diplomática con Irán

"Ahora es mucho más fácil que hace un día, obviamente", afirmó Trump preguntado en una entrevista con CBS por las perspectivas de una solución diplomática a la crisis.

Washington, EE UU.- El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , aseguró este sábado que cree que la muerte del líder supremo de Irán , el ayatolá Ali Jameneí , tras una operación conjunta con Israel , podría facilitar el camino hacia una solución diplomática con el país persa.

El mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses y las israelíes "están dando una paliza" a los iraníes y celebró los ataques de este sábado como "un gran día para este país y para el mundo".

Trump apuntó que "hay algunos buenos candidatos" para suceder a Jameneí como líderes de Irán pero no quiso dar más detalles al respecto.

Por otro lado, el presidente se mostró tranquilo con la respuesta militar dada por Irán, que ha anunciado la mayor operación militar de su historia contra Israel y objetivos estadounidenses, tras asegurar que hasta ahora ha sido menor de lo esperado.

"Pensábamos que sería el doble", dijo. "Hasta ahora, ha sido menos de lo que pensábamos".

Según el Comando Central de EE.UU., no se han registrado víctimas mortales ni heridos estadounidenses en la respuesta del país persa a la operación ‘Furia Épica’.