Misión comercial de EE UU llega a Honduras para impulsar cooperación económica

Tegucigalpa, Honduras.- Una delegación de líderes del estado de Louisiana llegó a El Salvador y Honduras como parte de una Misión Comercial organizada por la Cámara de Comercio Hispana de Louisiana (HCCL).

El grupo busca consolidar alianzas estratégicas en áreas como infraestructura, salud, educación superior y desarrollo financiero.

Encabezada por Mayra E. Pineda, presidenta de la HCCL, la misión incluye representantes de distintos sectores públicos y privados, entre ellos Louisiana Economic Development (LED), la Ciudad de Nueva Orleans, el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong, la Universidad de Nueva Orleans, así como empresas como Ochsner Health, Gulf Coast Bank y CRC Global Solutions.