Misión comercial de EE UU llega a Honduras para impulsar cooperación económica

La Cámara de Comercio Hispana de Louisiana lidera una misión que conecta a Estados Unidos con El Salvador y Honduras para generar inversión y desarrollo económico

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 18:57
Mayra E. Pineda, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Louisiana (HCCL).

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Una delegación de líderes del estado de Louisiana llegó a El Salvador y Honduras como parte de una Misión Comercial organizada por la Cámara de Comercio Hispana de Louisiana (HCCL).

El grupo busca consolidar alianzas estratégicas en áreas como infraestructura, salud, educación superior y desarrollo financiero.

Encabezada por Mayra E. Pineda, presidenta de la HCCL, la misión incluye representantes de distintos sectores públicos y privados, entre ellos Louisiana Economic Development (LED), la Ciudad de Nueva Orleans, el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong, la Universidad de Nueva Orleans, así como empresas como Ochsner Health, Gulf Coast Bank y CRC Global Solutions.

También participan actores de construcción, cultura y medios de comunicación como Colmex Construction, Telemundo y el New Orleans Jazz Museum.

Según Pineda, la iniciativa busca "conectar a los tomadores de decisiones de Louisiana con organizaciones clave de El Salvador y Honduras para generar un impacto económico real y sostenible en la región".

Durante su visita, la delegación sostendrá encuentros con gremiales, autoridades de infraestructura portuaria y aeroportuaria, y otros actores con el objetivo de sentar las bases para futuros acuerdos de inversión y colaboración.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

