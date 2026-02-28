Misión comercial de EE UU llega a Honduras para impulsar cooperación económica

Tegucigalpa, Honduras.- Una delegación de líderes del estado de Louisiana llegó a El Salvador y Honduras como parte de una Misión Comercial organizada por la Cámara de Comercio Hispana de Louisiana (HCCL).
El grupo busca consolidar alianzas estratégicas en áreas como infraestructura, salud, educación superior y desarrollo financiero.
Encabezada por Mayra E. Pineda, presidenta de la HCCL, la misión incluye representantes de distintos sectores públicos y privados, entre ellos Louisiana Economic Development (LED), la Ciudad de Nueva Orleans, el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong, la Universidad de Nueva Orleans, así como empresas como Ochsner Health, Gulf Coast Bank y CRC Global Solutions.
También participan actores de construcción, cultura y medios de comunicación como Colmex Construction, Telemundo y el New Orleans Jazz Museum.
Según Pineda, la iniciativa busca "conectar a los tomadores de decisiones de Louisiana con organizaciones clave de El Salvador y Honduras para generar un impacto económico real y sostenible en la región".
Durante su visita, la delegación sostendrá encuentros con gremiales, autoridades de infraestructura portuaria y aeroportuaria, y otros actores con el objetivo de sentar las bases para futuros acuerdos de inversión y colaboración.