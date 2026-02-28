Gobierno de Nasry Asfura anuncia intervención en ocho dependencias estatales

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura mediante Consejo de Ministros aprobó intervenir ocho dependencias estatales, aunque sin precisar por cuánto tiempo estarán regidas bajo una comisión interventora. Estas comisiones deberán hacer una diagnóstico y entregar informes al presidente Nasry Asfura, proceso que será detallado a inicios del mes de marzo.

Las disposiciones se establecen en el artículo 17 del decreto ejecutivo PCM-004-2026 y las instituciones que serán intervenidas son el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). En el caso del Inprema los encargados serán Nelson Alonso Benavides como comisionado presidente; Josué Wilder Maldonado Velásquez y Luis Javier Mendoza Turcios como comisionados adjuntos. A su vez, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación (Senacit), el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI) y el Ferrocarril Nacional de Honduras.