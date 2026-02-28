Gobierno de Nasry Asfura anuncia intervención en ocho dependencias estatales

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura mediante Consejo de Ministros aprobó intervenir ocho dependencias estatales, aunque sin precisar por cuánto tiempo estarán regidas bajo una comisión interventora.
Estas comisiones deberán hacer una diagnóstico y entregar informes al presidente Nasry Asfura, proceso que será detallado a inicios del mes de marzo.
Las disposiciones se establecen en el artículo 17 del decreto ejecutivo PCM-004-2026 y las instituciones que serán intervenidas son el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
En el caso del Inprema los encargados serán Nelson Alonso Benavides como comisionado presidente; Josué Wilder Maldonado Velásquez y Luis Javier Mendoza Turcios como comisionados adjuntos.
A su vez, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación (Senacit), el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI) y el Ferrocarril Nacional de Honduras.
Finalmente el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), Instituto de Crédito Educativo (Educrédito) y el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Esta fue una de las diversas decisiones adoptadas en el reciente Consejo de Ministros, donde se eliminó al menos 10 instituciones y secretarías.
El PCM-004-2026 contiene otras aprobaciones y la mayoría enfocada en la reestructuración del aparato estatal.