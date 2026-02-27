Presidente Asfura juramenta a miembros de comisión interventora del Inprema

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura juramentó la noche del jueves 26 de febrero a los funcionarios que integrarán la comisión interventora del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).

Los funcionarios asumirán la responsabilidad de acompañar y supervisar la gestión administrativa de esta importante institución de prevención del gremio magisterial.

En ese sentido, el mandatario juramentó a Nelson Alonso Benavides como comisionado presidente; asimismo, a Josué Wilder Maldonado Velásquez y a Luis Javier Mendoza Turcios como comisionados adjuntos.