  1. Inicio
  2. · Honduras

Presidente Asfura juramenta a miembros de comisión interventora del Inprema

Nelson Alonso Benavides asumió como comisionado presidente, junto a Josué Wilder Maldonado Velásquez y Luis Javier Mendoza Turcios como adjuntos

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 08:26
Presidente Asfura juramenta a miembros de comisión interventora del Inprema

El presidente Nasry Asfura juramentó la comisión interventora para fortalecer la transparencia del sistema de previsión docente.

 Foto: Casa Presidencial.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura juramentó la noche del jueves 26 de febrero a los funcionarios que integrarán la comisión interventora del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).

Los funcionarios asumirán la responsabilidad de acompañar y supervisar la gestión administrativa de esta importante institución de prevención del gremio magisterial.

En ese sentido, el mandatario juramentó a Nelson Alonso Benavides como comisionado presidente; asimismo, a Josué Wilder Maldonado Velásquez y a Luis Javier Mendoza Turcios como comisionados adjuntos.

Sistema Nacional de Emergencias afirma que mantiene operativos sus servicios 24/7 en todo el país

La comisión interventora tiene la tarea de garantizar mayor transparencia, eficiencia y estabilidad en el manejo de los recursos destinados a los docentes del país, fortaleciendo la institucionalidad y la confianza en la administración pública.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias