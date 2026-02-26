Sistema Nacional de Emergencias afirma que mantiene operativos sus servicios 24/7 en todo el país

Tegucigalpa, Honduras.-El Sistema Nacional de Emergencias 911 mantiene operativos sus servicios en todo Honduras, asegurando atención las 24 horas del día ante cualquier tipo de emergencia, según informaron sus voceros.

El centro de llamadas continúa recibiendo y canalizando reportes de incidentes médicos, de seguridad, incendios y contingencias, operado por personal capacitado que garantiza la respuesta inmediata.

“Nuestro objetivo es que los recursos lleguen oportunamente a quienes los necesitan, salvando vidas y protegiendo los bienes de las familias hondureñas”, indicaron desde la institución.

En materia de vigilancia, el 911 señaló que sus sistemas de videoprotección están plenamente activos. La reciente recuperación de varios dispositivos que se encontraban inactivos ha fortalecido la capacidad de monitoreo y la coordinación con las fuerzas del orden en tiempo real.