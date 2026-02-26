  1. Inicio
Sistema Nacional de Emergencias afirma que mantiene operativos sus servicios 24/7 en todo el país

El centro de llamadas afirmó este jueves que continúa recibiendo y canalizando reportes de incidentes médicos, de seguridad, incendios y contingencias

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 19:00
El Sistema Nacional de Emergencias 911 mantiene operativos sus servicios en todo Honduras.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-El Sistema Nacional de Emergencias 911 mantiene operativos sus servicios en todo Honduras, asegurando atención las 24 horas del día ante cualquier tipo de emergencia, según informaron sus voceros.

El centro de llamadas continúa recibiendo y canalizando reportes de incidentes médicos, de seguridad, incendios y contingencias, operado por personal capacitado que garantiza la respuesta inmediata.

“Nuestro objetivo es que los recursos lleguen oportunamente a quienes los necesitan, salvando vidas y protegiendo los bienes de las familias hondureñas”, indicaron desde la institución.

En materia de vigilancia, el 911 señaló que sus sistemas de videoprotección están plenamente activos. La reciente recuperación de varios dispositivos que se encontraban inactivos ha fortalecido la capacidad de monitoreo y la coordinación con las fuerzas del orden en tiempo real.

Esto permite un seguimiento más eficiente de los operativos de prevención y combate del delito.

Además, el Sistema Nacional de Emergencias mantiene conectividad con sus 21 enlaces de atención, integrando de manera efectiva a todas las instituciones de socorro y seguridad del país.

Esta red de comunicación robusta asegura un flujo constante de información entre el centro único de operaciones y los equipos en terreno.

Con estas medidas, el 911 busca garantizar una respuesta integral frente a cualquier situación de riesgo, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los hondureños.

