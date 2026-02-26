Presidente Asfura promete duplicar fondos al TSC

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, presentó un balance de las primeras acciones de su administración, centradas en la reactivación económica, el fortalecimiento institucional y la aceleración de proyectos de infraestructura.
“Estamos viendo hacia adelante, hacia una Honduras de esperanza y de oportunidades. En cuatro años vamos a cambiar la historia del país”, expresó el mandatario, quien anunció una megainversión en infraestructura, la reducción de instituciones del Estado y el envío al Congreso Nacional de la Ley Antisoborno.
Además, adelantó que el nuevo Presupuesto General duplicará los fondos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que pasarán de unos 510 millones a más de 1,100 millones de lempiras, y aumentará la asignación a la Procuraduría General de la República (PGR) para reforzar la transparencia.
En materia fiscal, Asfura reconoció que su gobierno ha enfrentado presiones financieras, con demandas de pago cercanas a los 4,000 millones de lempiras en el primer mes de gestión.
“Nos han ido a quitar el dinero de la caja del Estado”, afirmó, aunque aseguró que la planilla salarial está casi completada y que se están cumpliendo las obligaciones.
Informó también que 82 proyectos que estaban paralizados fueron reactivados tras el desembolso de 2,430 millones de lempiras, con la participación de 16 empresas constructoras y seis supervisoras.