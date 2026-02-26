Presidente Asfura promete duplicar fondos al TSC

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, presentó un balance de las primeras acciones de su administración, centradas en la reactivación económica, el fortalecimiento institucional y la aceleración de proyectos de infraestructura. “Estamos viendo hacia adelante, hacia una Honduras de esperanza y de oportunidades. En cuatro años vamos a cambiar la historia del país”, expresó el mandatario, quien anunció una megainversión en infraestructura, la reducción de instituciones del Estado y el envío al Congreso Nacional de la Ley Antisoborno.

Además, adelantó que el nuevo Presupuesto General duplicará los fondos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que pasarán de unos 510 millones a más de 1,100 millones de lempiras, y aumentará la asignación a la Procuraduría General de la República (PGR) para reforzar la transparencia. En materia fiscal, Asfura reconoció que su gobierno ha enfrentado presiones financieras, con demandas de pago cercanas a los 4,000 millones de lempiras en el primer mes de gestión.