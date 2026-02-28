  1. Inicio
Retiran Cátedra Morazánica y lectura del libro "El Golpe 28 J" del sistema educativo

La derogación del decreto que dio vida a la cátedra morazánica en los centros educativos fue aprobada durante el primer Consejo de Ministros del presidente Nasry Asfura.

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 14:20
La Cátedra Morazánica fue hasta el 2025 uno de los requisitos para que los estudiantes de último año logren graduarse de secundaria.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La implementación de la Cátedra Morazánica y la incorporación del libro El Golpe 28 J en el sistema educativo quedó sin efecto luego de una decisión adoptada en el primer Consejo de Ministros.

A través del Decreto Ejecutivo PCM-004-2026, el Consejo de Ministros del Gobierno de Nasry Asfura ordenó la derogación del acuerdo que da vida a la cátedra y el estudio del libro "El Golpe 28 J: Conspiración Transnacional, un Crimen en la Impunidad".

La Cátedra Morazánica fue creada mediante el PCM 014-2025 como parte de una reforma curricular impulsada por el gobierno de Xiomara Castro con el objetivo de difundir la vida y pensamiento del prócer hondureño Francisco Morazán en los centros educativos del país.

La ENAG ya imprime 100 mil ejemplares del libro de "Mel" Zelaya para uso escolar

Dentro de esa asignatura se contemplaba la inclusión del libro El Golpe 28-J escrito por Manuel Zelaya, como material de estudio para estudiantes de educación básica y media.

El propósito de incorporar el libro como una de las lecturas de los estudiantes hondureños fue que conocieran sobre lo ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.

El decreto instruyó en ese entonces a la Secretaría de Finanzas realizar las modificaciones presupuestarias para la implementación del libro en calidad de donación.

 (Foto: Cortesía)

La iniciativa generó controversia en distintos sectores, especialmente entre organizaciones de padres de familia, que cuestionaron el decreto aprobado y solicitaron su derogación por considerar que imponía contenidos con un enfoque político en las aulas.

Tras la polémica, autoridades educativas aclararon posteriormente que el libro no sería de lectura obligatoria dentro del sistema educativo nacional, señalando que se respetaría la libertad de cátedra de los docentes.

Sin embargo, el estudio de la Cátedra Morazánica fue obligatorio entre el noveno y duodécimo grado como parte de los requisito de graduación.

Fracaso escolar: 129,290 alumnos reprobaron en 2025 en el sistema público

En ese sentido los estudiantes de último año del bachillerato únicamente tendrán como requisito de graduación el Trabajo Educativo Social, el examen de Himno Nacional y la Práctica Profesional Supervisada.

Para el caso de los noveno grado el requisito para avanzar al secundaria será el examen del Himno.

Con esta determinación, el gobierno da marcha atrás a una de las reformas educativas más discutidas del último año, mientras las autoridades del sistema educativo comenzaron a trabajar en la actualización del Currículo Nacional Básico y de la malla curricular.

