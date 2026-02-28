Retiran Cátedra Morazánica y lectura del libro "El Golpe 28 J" del sistema educativo

Tegucigalpa, Honduras.- La implementación de la Cátedra Morazánica y la incorporación del libro El Golpe 28 J en el sistema educativo quedó sin efecto luego de una decisión adoptada en el primer Consejo de Ministros. A través del Decreto Ejecutivo PCM-004-2026, el Consejo de Ministros del Gobierno de Nasry Asfura ordenó la derogación del acuerdo que da vida a la cátedra y el estudio del libro "El Golpe 28 J: Conspiración Transnacional, un Crimen en la Impunidad". La Cátedra Morazánica fue creada mediante el PCM 014-2025 como parte de una reforma curricular impulsada por el gobierno de Xiomara Castro con el objetivo de difundir la vida y pensamiento del prócer hondureño Francisco Morazán en los centros educativos del país.

Dentro de esa asignatura se contemplaba la inclusión del libro El Golpe 28-J escrito por Manuel Zelaya, como material de estudio para estudiantes de educación básica y media. El propósito de incorporar el libro como una de las lecturas de los estudiantes hondureños fue que conocieran sobre lo ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009. El decreto instruyó en ese entonces a la Secretaría de Finanzas realizar las modificaciones presupuestarias para la implementación del libro en calidad de donación.

La iniciativa generó controversia en distintos sectores, especialmente entre organizaciones de padres de familia, que cuestionaron el decreto aprobado y solicitaron su derogación por considerar que imponía contenidos con un enfoque político en las aulas. Tras la polémica, autoridades educativas aclararon posteriormente que el libro no sería de lectura obligatoria dentro del sistema educativo nacional, señalando que se respetaría la libertad de cátedra de los docentes. Sin embargo, el estudio de la Cátedra Morazánica fue obligatorio entre el noveno y duodécimo grado como parte de los requisito de graduación.