Fracaso escolar: 129,290 alumnos reprobaron en 2025 en el sistema público

En estas zonas, entre ocho y diez de cada cien estudiantes no lograron aprobar sus asignaturas, lo que refleja problemas académicos persistentes.

Uno de los casos más preocupantes es el departamento de Gracias a Dios, donde el porcentaje de reprobación alcanza el 18.28%, el más alto del país. Otros departamentos con altos niveles de reprobación son Yoro, Islas de la Bahía, Lempira y Comayagua, donde los porcentajes superan el promedio nacional.

Sin embargo, al revisar las cifras respecto a la matrícula; de cada departamento, los datos porcentuales indican que algunos departamentos duplican o incluso triplican el promedio nacional.

El análisis de EL HERALDO indica que los departamentos con mayor número de aplazados fueron Francisco Morazán con 26,425 casos y Cortés con 24,312; seguidos por Yoro con 11,732 y Comayagua con 9,898 estudiantes. Mientras que los que registraron menor cantidad fueron Valle con 1,218; Ocotepeque con 1,386 e Islas de la Bahía con 1,600 casos.

Los datos muestran que la reprobación representa el 7.2% del total de la matrícula que se registró al cierre del 2025 (1,794,867 alumnos), lo que significa que aproximadamente 7 de cada 100 estudiantes reprobaron el año escolar.

EL HERALDO tuvo acceso a los datos de la Secretaría de Educación que revelan que la reprobación de este año aumentó en casi el 49% respecto al 2024, cuando en ese entonces un total de 86,878 estudiantes de básica y media tuvieron que ir a recuperación.

Esa cantidad de alumnos que no alcanzaron el puntaje mínimo requerido tuvo que someterse a procesos de recuperación académica para lograr avanzar al siguiente grado.

Tegucigalpa, Honduras. -El sistema educativo hondureño cerró el año 2025 con un total de 129,290 estudiantes reprobados , cifra que evidencia los desafíos persistentes en el rendimiento académico y el aprendizaje de miles de escolares a nivel nacional.

El análisis por grado académico señala que la mayor cantidad de estudiantes aplazados se concentra en el séptimo grado con 25,159 estudiantes reprobados; seguido por décimo grado con 17,522 alumnos.

De acuerdo con especialistas eso se debe a la transición que hacen los estudiantes al pasar del segundo nivel de básica al tercer nivel que es de séptimo a noveno grado y posteriormente a bachillerato (de décimo a duodécimo grado).

El coordinador del Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Mario Alas, explicó que séptimo grado históricamente ha sido el nivel con mayores dificultades debido a la transición entre primaria y secundaria, cuando los estudiantes pasan de tener un solo docente a recibir clases con varios profesores.

Las estadísticas también muestran que la mayoría de estudiantes reprobados pertenece al sistema público. Más de 103,000 estudiantes aplazados provienen de centros educativos gubernamentales, mientras cerca de 26,000 corresponden a centros no gubernamentales.

Lo que confirma que el problema se concentra principalmente en el sistema público, donde estudia la mayoría de la población escolar.

Asimismo, las cifras reflejan una brecha por género.

Los varones registraron 74,542 estudiantes aplazados frente a 54,748 mujeres; esto significa que aproximadamente seis de cada diez estudiantes aplazados son varones.

Alas explicó que los datos no reflejan completamente la dimensión del problema, ya que muchos estudiantes logran aprobar tras las recuperaciones, pero aun así no alcanzan los niveles de aprendizaje necesarios.

“El sistema educativo ha venido acumulando deficiencias durante años, situación que se agravó tras la pandemia debido al cierre prolongado de centros educativos y la falta de programas de nivelación académica.

Además existe una tendencia a otorgar múltiples oportunidades para aprobar, lo que reduce la exigencia académica”, dijo.

Entre las asignaturas que más reprueban los estudiantes están Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, Física y Química. Estrategias Los resultados dejan en evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de refuerzo académico, especialmente en secundaria y en los centros educativos públicos.

“Cada estudiante reprobado es un fracaso del alumno, pero también del sistema educativo; en Honduras, pese a las facilidades que les dan los maestros, muchos estudiantes no quieren hacer los mínimos esfuerzos para aprobar; y esto hace referencia a un problema más grave, la desvalorización de la educación en la sociedad hondureña, no hay confianza en el sistema educativo será el factor que propiciará la movilidad social de los jóvenes”, explicó el experto.

Alas calificó esta situación como una “pedagogía de la mediocridad”, en la que los estudiantes reciben varias oportunidades de aprobación aunque no cumplan con tareas o evaluaciones.

Por su parte, el dirigente magisterial Onán Cálix aseguró que el año lectivo 2025 fue particularmente complejo debido a los efectos acumulados de la pandemia en los estudiantes más jóvenes.

Según explicó, muchos de los alumnos con mayores dificultades académicas son los que cursaban prekínder, kínder o primeros grados durante la emergencia sanitaria y avanzaron en el sistema educativo con importantes vacíos de aprendizaje.

El dirigente cuestionó que durante 2025 no se implementaran programas de nivelación académica dirigidos a estos estudiantes, lo que a su juicio contribuyó al aumento en los niveles de reprobación.

También criticó que durante parte del año no se contara con autoridades técnico-pedagógicas responsables de supervisar la calidad educativa y los procesos de enseñanza.

Asimismo, indicó que la aplicación inicial de una sola recuperación académica influyó en el aumento de estudiantes aplazados, lo que obligó posteriormente a las autoridades educativas a ampliar las oportunidades para aprobar.

Recomendación

Los expertos coinciden en que las cifras de reprobación, aunque elevadas, no reflejan completamente el problema educativo, ya que muchos estudiantes logran aprobar sin alcanzar los aprendizajes mínimos.

Los especialistas advierten que el aumento de la reprobación y el rezago educativo representa uno de los principales desafíos para el sistema educativo hondureño en los próximos años. Ante eso recomiendan que las autoridades deberán hacer una reforma a la malla curricular, así como entregar libros de texto.

Alas resaltó la entrega de más de 10 millones de libros de texto al inicio del año escolar; señaló que la medida ayudará a mejorar los aprendizajes de los estudiantes.

“Se necesita hacer una evaluación externa, que es la evaluación que se lleva con una prueba estandarizada a una muestra de centros y se detecta desde fuera en qué temas están fallando y a partir de eso tomar medidas de capacitación a los docentes para que enseñen mejor esos temas en lo que se detecta que están fallando”, apuntó el experto.