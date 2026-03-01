Seis muertos tras caer un misil iraní cerca de Jerusalén

Jerusalén, Israel.- Seis personas murieron tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, informó el servicio de emergencias MDA, que reportó que otras 23 personas resultaron heridas.

El misil impactó en una zona residencial, según los vídeos compartidos por los servicios de emergencias, y dañó varios edificios.

Con estas nuevas víctimas mortales, ya son siete los muertos por impactos de misiles en Israel desde que este sábado comenzaron los ataques contra Irán.