Sube a 6 la cifra de soldados estadounidenses fallecidos en conflicto con Irán

Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos elevó este lunes a seis la cifra de soldados estadounidenses que han muerto en el marco del conflicto con Irán, tras recuperar los cuerpos sin vidas de otros dos militares después de los primeros ataques de represalia de Irán el sábado. "Las fuerzas estadounidenses recuperaron recientemente los restos de dos militares cuyo paradero se desconocía en una instalación atacada durante los primeros ataques de Irán en la región. Continúan las operaciones de combate importantes", afirmó el Comando Central de Estados Unidos en la red social X. No especificó la identidad de los fallecidos que "se mantiene en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares".

EE.UU. había dado a conocer hasta el momento la muerte de cuatro soldados, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió hoy que podía aumentar el número de bajas. Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado sábado una serie de bombardeos, que EE.UU. nombró como operación Furia Épica, contra diversos puntos de Irán, especialmente Teherán, en los que murieron el líder supremo, Ali Jameneí, y varios altos cargos militares y de seguridad. La represalia de Irán no se hizo esperar y atacó con misiles el territorio israelí y bases militares de EE.UU. en Oriente Medio, lo que ha ocasionado el cierre del tráfico aéreo en la mayoría de la región. El ataque estadounidense tuvo lugar en plenas negociaciones por un pacto nuclear entre Washington y Teherán. La versión de Trump es que el objetivo final es derrocar al régimen iraní. Trump hizo campaña en 2024 precisamente con la promesa de mantener a su país al margen de prolongadas guerras en el exterior, pero expresó este lunes que el conflicto podría extenderse durante cuatro semanas.