En alerta bases militares de San Diego ante posibles ataques

California, Estados Unidos.- El Comando Norte del Departamento de Defensa de Estados Unidoss instó a las bases de la Marina y la Infantería Marina en el condado de San Diego, así como otras del país, a mantenerse alerta en relación a los ataques contra Irán.

El comunicado indica "mantenerse alerta ante la posibilidad de ataques contra instalaciones y personas estadounidense, según la información publicada por The San Diego Union-Tribune.

La alerta hacia esta base militar es porque formó parte del grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln que atacó a Irán.

El aviso, indicó: “Se recomienda a los militares y civiles, así como a sus familiares, que se abstengan de publicar información sensible a la seguridad operacional sobre sus planes de viaje en redes sociales y que revisen la configuración de seguridad de sus perfiles en línea para asegurarse de que no sean demasiado reveladores”.