En alerta bases militares de San Diego ante posibles ataques

California, Estados Unidos.- El Comando Norte del Departamento de Defensa de Estados Unidoss instó a las bases de la Marina y la Infantería Marina en el condado de San Diego, así como otras del país, a mantenerse alerta en relación a los ataques contra Irán.
El comunicado indica "mantenerse alerta ante la posibilidad de ataques contra instalaciones y personas estadounidense, según la información publicada por The San Diego Union-Tribune.
La alerta hacia esta base militar es porque formó parte del grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln que atacó a Irán.
El aviso, indicó: “Se recomienda a los militares y civiles, así como a sus familiares, que se abstengan de publicar información sensible a la seguridad operacional sobre sus planes de viaje en redes sociales y que revisen la configuración de seguridad de sus perfiles en línea para asegurarse de que no sean demasiado reveladores”.
La Base Naval de Coronado tomó medidas, notificando al público que se prevén retrasos en el tráfico en todas las puertas de entrada debido al aumento de medidas de seguridad.
Esta base suprevisa una gran cantidad de comandos, entre ellos la Estación Aérea Naval de North Island, sede de tres portaaviones, el Comandante de la Fuerza Naval de Superficie del Pacífico y los SEAL de la Armada. Forman parte de la estructura general de la Armada en San Diego, sede de la Tercera Flota, según detalló The San Diego Union-Tribune.
Además, en su área de responsabilidad se incluyen accesos aéreos, terrestres y marítimos y abarca el territorio continental de Estados Unidos, Alaska, Canadá, México, Groenlandia y las aguas circundantes hasta aproximadamente 500 millas náuticas”.
También incluye el Golfo de América, el Estrecho de Florida y partes de la región del Caribe, incluyendo las Bahamas, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.