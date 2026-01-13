Tomás Zambrano sobre decreto de recuento de votos: "Nadie está obligado a cumplir"

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, calificó como ilegal el decreto que ordena un recuento total de los votos y afirmó que "nadie está obligado" a cumplirlo, tras las intervenciones de Luis Redondo, abusando de la cadena nacional, en las que se insiste en esa medida, aun cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya emitió una declaratoria oficial.

Zambrano criticó las comparecencias públicas del presidente del Congreso Nacional.

"Luis Redondo con sus conferencias y sus cadenas, nadie lo quiere escuchar. Yo creo que ni en la casa, ni la familia, lo quieren escuchar ya", expresó a HCH.

El diputado recordó que el próximo 25 de enero se instalará la primera legislatura, una vez concluidos los cuatro años del actual período de gobierno. En ese contexto, señaló que a Redondo "solo le quedan un par de días en el poder" y que deben entregar el control del Congreso de manera pacífica.