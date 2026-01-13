Tomás Zambrano sobre decreto de recuento de votos: "Nadie está obligado a cumplir"

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, calificó como ilegal el decreto que ordena un recuento total de los votos y afirmó que "nadie está obligado" a cumplirlo, tras las intervenciones de Luis Redondo, abusando de la cadena nacional, en las que se insiste en esa medida, aun cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya emitió una declaratoria oficial.
Zambrano criticó las comparecencias públicas del presidente del Congreso Nacional.
"Luis Redondo con sus conferencias y sus cadenas, nadie lo quiere escuchar. Yo creo que ni en la casa, ni la familia, lo quieren escuchar ya", expresó a HCH.
El diputado recordó que el próximo 25 de enero se instalará la primera legislatura, una vez concluidos los cuatro años del actual período de gobierno. En ese contexto, señaló que a Redondo "solo le quedan un par de días en el poder" y que deben entregar el control del Congreso de manera pacífica.
Zambrano también se refirió a la publicación del Decreto No. 58-2025, el cual volvió a calificar como ilegal. "Todos sabemos que el decreto que aprobaron en el Congreso semanas antes es un decreto ilegal, un decreto inconstitucional", afirmó.
Agregó que "nadie está obligado a cumplir" dicha disposición y subrayó que ningún operador de justicia debe acatarla. Según explicó, esto incluye a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el propio CNE, por lo que reiteró que "nadie puede obedecer ese decreto".
Las declaraciones se dan luego de que el presidente del Congreso Nacional reiterara, en una cadena nacional que repetirá cuatro veces, que el decreto legislativo ordena al CNE a realizar un recuento de votos, una acción que diversos sectores políticos y jurídicos han señalado como un abuso de poder y un desconocimiento de la autonomía del órgano electoral y de los resultados ya proclamados.