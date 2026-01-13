En cadena nacional, Luis Redondo reitera decreto que ordena recuento de votos

Tegucigalpa, Honduras.- En un mensaje compartido en cadena nacional de radio y televisión, al filo de las 12 del mediodía, el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, volvió a reiterar su postura en defensa del decreto que cuestiona la declaratoria oficial de las elecciones generales y plantea la posibilidad de un recuento general de votos, incluyendo la apertura de más de 19,000 urnas a nivel nacional. Redondo, quien busca declarar nulas las elecciones generales y repetir el proceso electoral, cuestionó el accionar de los dos entes electorales, a quienes acusó de actuar de manera injusta.

"El bipartidismo se autoconvocó para derrocar este decreto que ya es ley de la República. Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre los recursos interpuestos y tutele el derecho violado por el CNE y el TJE, que se niegan injustamente a contar el total de los votos y a resolver las impugnaciones", dijo Redondo, en una cadena nacional ampliamente criticada por distintos sectores.

Ayer, diputados de oposición se reunieron en un hotel de la capital para aprobar un decreto que desconoce lo abordado por Luis Redondo y el partido Libertad y Refundación (Libre), quien habían ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) concluir el escrutinio de votos en los tres niveles electivos.

El pasado viernes, un minoritario grupo de diputados propietarios y suplentes de la bancada de Libre, en una sesión extraordinaria del Parlamento, aprobó una iniciativa de Redondo orientada a que se cuenten todos los votos.

A la sesión del Legislativo no se le permitió el ingreso a más de 70 diputados de la oposición, según sus propias denuncias. La iniciativa fue sancionada por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y fue publicada en el diario oficial La Gaceta.

Al día siguiente, Castro pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una reunión del Consejo de Ministros, que inicie "de inmediato" un conteo "de todos los votos" de las elecciones generales, aún cuando el ente electoral ya declaró a presidente electo a Nasry "Tito" Asfura.