Diputados opositores desconocen decreto aprobado por Luis Redondo y Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Diputados de oposición se reunieron en un hotel de la capital para aprobar un decreto que desconoce lo abordado por Luis Redondo y Libertad y Refundación (Libre) el 8 de enero en el Poder Legislativo. Redondo y los congresistas oficialistas habían ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) concluir el escrutinio de votos en los tres niveles electivos.

En caso de no hacerlo, Redondo advirtió que el CN podría hacer el recuento de votos. Esto fue posteriormente sancionado por la presidenta Xiomara Castro y publicado en La Gaceta. La sesión de los opositores contó con la participación de la bancada del Partido Nacional, Liberal y del Partido Salvador de Honduras (PSH). "Este pleno como máximo órgano de este poder del Estado desconoce dichas actuaciones y el contenido de dichos documentos, por constituir un grave quebranto a la Constitución al contravenir la forma de gobierno y constituir actuaciones para impedir la alternancia en el ejercicio de la presidencia", estableció Maribel Espinoza. Más temprano, diversos abogados presentaron recursos de inconstitucionalidad y de amparo en contra de lo aprobado por Libre y sancionado por la presidenta.