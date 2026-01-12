Diputados opositores desconocen decreto aprobado por Luis Redondo y Libre

Los diputados de oposición se reunieron en un hotel de Tegucigalpa y desconocieron lo aprobado por Luis Redondo y Libre

    Los diputados opositores se reunieron en un hotel de la capital de Honduras.

    Foto: David Romero - El Heraldo
  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 20:28

Tegucigalpa, Honduras.- Diputados de oposición se reunieron en un hotel de la capital para aprobar un decreto que desconoce lo abordado por Luis Redondo y Libertad y Refundación (Libre) el 8 de enero en el Poder Legislativo.

Redondo y los congresistas oficialistas habían ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) concluir el escrutinio de votos en los tres niveles electivos.

En caso de no hacerlo, Redondo advirtió que el CN podría hacer el recuento de votos. Esto fue posteriormente sancionado por la presidenta Xiomara Castro y publicado en La Gaceta.

La sesión de los opositores contó con la participación de la bancada del Partido Nacional, Liberal y del Partido Salvador de Honduras (PSH).

“Este pleno como máximo órgano de este poder del Estado desconoce dichas actuaciones y el contenido de dichos documentos, por constituir un grave quebranto a la Constitución al contravenir la forma de gobierno y constituir actuaciones para impedir la alternancia en el ejercicio de la presidencia”, estableció Maribel Espinoza.

Más temprano, diversos abogados presentaron recursos de inconstitucionalidad y de amparo en contra de lo aprobado por Libre y sancionado por la presidenta.

Otra inconstitucionalidad y un amparo más presentados contra decreto 58-2025 aprobado por Redondo

El 8 de enero, un grupo minoritario del oficialismo aprobó, de manera ajustada, un informe que cuestiona la declaratoria oficial de las elecciones generales y plantea la posibilidad de un recuento general de votos, incluyendo la apertura de más de 19,000 urnas a nivel nacional.

La sesión fue encabezada por Luis Redondo, acompañado únicamente por diputados propietarios y suplentes de su bancada y la diputada liberal Mireya Guillén para contabilizar 68 parlamentarios

