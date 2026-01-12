  1. Inicio
Yuri Sabas o Marlon Lara, el candidato del Partido Liberal para la presidencia del CN

El Partido Liberal conformó una comisión para buscar votos y presidir el Poder Legislativo a partir del 25 de enero

Entre Yuri Sabas y Marlon Lara saldrá el candidato del Partido Liberal a la presidencia del CN.

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal conformó una comisión que se encargará de buscar votos para que la institución presida el Congreso Nacional (CN) a partir del 25 de enero cuando se instale la primera legislatura.

Tras una reunión en Tegucigalpa, el Partido Liberal estableció que el candidato será Yuri Sabas o Marlon Lara, quedando descartada Iroshka Elvir.

Tras elegir a Sabas o Lara, la comisión designada buscará los votos requeridos (65) para lograr la presidencia del Poder Legislativo.

Yuri Sabas manifestó que “soy el candidato de los 41 diputados liberales que me están dando la oportunidad, no sé la otra semana quién saldrá electo, si Marlon o Yuri. Me siento contento que Salvador (Nasralla) me está dando la venia".

La comisión del Partido Liberal está conformada por Marlon Lara, Yury Sabas, Alexander López, Erika Urtecho, Francis Cabrera, Allan Ramos, Octavio Pineda y Nahun Cálix.

Para agenciarse la presidencia del CN, los liberales deberán buscar 24 votos y de manera preliminar afirmaron que no negociarán con Libertad y Refundación (Libre).

En tanto, el Partido Nacional ha propuesto a Tomás Zambrano y en el caso del partido de la estrella solitaria ocupan de 16 votos.

La lucha por la titularidad del Legislativo es férrea ya que las dos instituciones han dicho abiertamente que deben presidir este poder del Estado, además, se han negado a negociar con Libre.

