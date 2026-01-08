Nasry Asfura dice que Tomás Zambrano es su candidato a presidente del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El actual jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, será el ungido de su institución política para ser candidato a la presidencia del Congreso Nacional. El propio presidente electo, Nasry Asfura, confirmó que por consenso se eligió a Tomás Zambrano como el candidato propuesto del Partido Nacional para asumir la presidencia del Congreso Nacional de Honduras en el período 2026-2030. A eso de las 2:40 de la tarde de este jueves, Asfura ofreció una entrevista luego de sostener una reunión con empresarios en la costa norte del país.

"Hace unos días dejé bien claro que el candidato, no de Tito, sino por consenso, para la presidencia del Congreso Nacional es Tommy Zambrano", dijo Asfura. De esta manera se dio a conocer que el diputado por el departamento de Valle, reelecto por quinta ocasión, es el candidato oficial del Partido Nacional para presidir el Congreso Nacional.