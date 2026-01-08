Nasry Asfura dice que Tomás Zambrano es su candidato a presidente del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El actual jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, será el ungido de su institución política para ser candidato a la presidencia del Congreso Nacional.
El propio presidente electo, Nasry Asfura, confirmó que por consenso se eligió a Tomás Zambrano como el candidato propuesto del Partido Nacional para asumir la presidencia del Congreso Nacional de Honduras en el período 2026-2030.
A eso de las 2:40 de la tarde de este jueves, Asfura ofreció una entrevista luego de sostener una reunión con empresarios en la costa norte del país.
“Hace unos días dejé bien claro que el candidato, no de Tito, sino por consenso, para la presidencia del Congreso Nacional es Tommy Zambrano”, dijo Asfura.
De esta manera se dio a conocer que el diputado por el departamento de Valle, reelecto por quinta ocasión, es el candidato oficial del Partido Nacional para presidir el Congreso Nacional.
Por su parte, Asfura confirmó que ninguno de los diputados electos formará parte de su gabinete de gobierno y que deberán desempeñar su papel como legisladores, tal como lo decidió el pueblo hondureño.
“Todos los diputados que me acompañaron quiero agradecerles el trabajo que hicieron. Gracias por acompañarme. Los que hoy salieron electos saben que son diputados y allí se quedan”, expresó.
Asfura también se refirió a la convocatoria hecha por Luis Redondo, que tiene la intención de someter a votación si se debe repetirse el escrutinio de más de 19,000 actas electorales.
“El CNE es la mayor autoridad, está clara la declaratoria y el que no lo quiere ver está planificando otra cosa”, aseguró el presidente electo.