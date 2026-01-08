Redondo aprueba informe que cuestiona declaratoria con propietarios y suplentes de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Con la presencia exclusiva de diputados de Libertad y Refundación (Libre) y sin el respaldo de las bancadas mayoritarias del Congreso Nacional, un grupo minoritario del oficialismo aprobó, de manera ajustada, un informe que cuestiona la declaratoria oficial de las elecciones generales y plantea la posibilidad de un recuento general de votos, incluyendo la apertura de más de 19,000 urnas a nivel nacional.

La sesión fue encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, acompañado únicamente por diputados propietarios y suplentes de su bancada y la diputada liberal Mireya Guillén para contabilizar 68 parlamentarios, cifra con la que se alcanzó por escaso margen la aprobación del informe, sin la participación de las bancadas de oposición.

Durante la jornada, el diputado de Libre, Ramón Barrios, leyó por más de dos horas un extenso informe en el que sostuvo que la declaratoria carece de validez, basándose en una serie de supuestas irregularidades ocurridas durante el proceso electoral. Entre los señalamientos expuestos se incluyeron presuntas amenazas de Estados Unidos relacionadas con el envío de remesas, denuncias atribuidas a la ministra del Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre la supuesta coacción de grupos armados a electores para que no votaran por la candidata oficialista Rixi Moncada, así como otras anomalías que, según el documento, vician de nulidad el proceso. La votación se realizó levantando la mano, sin registro nominal ni debate de fondo. El informe apenas fue aprobado con 68 votos, correspondientes a diputados de Libre y el respaldo de la diputada liberal Mireya Guillén.