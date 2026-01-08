Lo que informa el 911 sobre el ataque con explosivo a diputada Gladis Aurora López

¿Quién atacó a Gladis Aurora López, diputada del Partido Nacional, con un explosivo? Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre el condenable hecho hacia la diputada nacionalista al Parlacen.
López fue atacada con un explosivo cuando se disponía a ingresar al Congreso Nacional (CN) la tarde de este jueves 8 de enero de 2026.
La bancada nacionalista al Congreso Nacional y algunos diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) se presentaron al Poder Legislativo tras la convocatoria de Luis Redondo para someter a votación una moción para hacer el recuento de votos de las elecciones generales.
¿Quién la atacó? De manera preliminar se conoció que fueron colectivos de Libertad y Refundación (Libre), los cuales fueron convocados para apostrarse en las inmediaciones del Poder Legislativo.
Sin embargo, la persona que lanzó el explosivo no ha sido identificado, por lo que revisarán cámaras en las inmediaciones al CN.
En sus redes sociales, el 911 informó: “El Sistema Nacional de Emergencias 911 trabaja en la investigación de los hechos ocurridos en el Congreso Nacional. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento del incidente, actualmente se está realizando la identificación y seguimiento de los involucrados”.
Seguidamente el 911 apuntó: “La información ya está en manos de las autoridades de investigación para proceder conforme a ley”.
De su lado, el presidente del CN, Luis Redondo, puntualizó: “He instruido de manera inmediata a la seguridad del Congreso Nacional para que se revisen las cámaras de seguridad internas, así como los registros del sistema 911, con el objetivo de identificar al responsable de lanzar un artefacto explosivo desde las afueras del Congreso Nacional (vía pública) y proceder conforme a la ley”.
Diversas personas, miembros de colectivos de Libre, estuvieron fuera del CN y de forma preliminar se conoció que un miembro de este partido habría lanzando el artefacto.
Mientras brindaba una entrevista, la exdiputada del Congreso y ahora al Parlacen fue impactada con un explosivo en su espalda y cuello. Seguidamente, fue asistida por otras personas y se le vio algo estable, pero con muchas lesiones a nivel del oído, mientras era atendida dentro de las instalaciones del Congreso.