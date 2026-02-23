De Nodal a Luisito Comunica: Famosos se pronuncian tras muerte de "El Mencho"

Ciudad de México, México.- El domingo 22 de febrero, el Ejército Mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", en un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió durante un traslado aéreo a la Ciudad de México, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que vino después (narcobloqueos, vehículos en llamas y enfrentamientos armados en al menos 16 estados del país) ha sido inmediato y brutal. Mientras la violencia se extendía, las redes sociales se llenaron de otro tipo de voces, las de cantantes, actores, creadores de contenido y conductores de televisión quienes, desde distintos rincones, miraban con angustia lo que ocurría en México. Luisito Comunica fue uno de los primeros en pronunciarse. El popular youtuber se encontraba en plena selva, desconectado, cuando aterrizó en un aeropuerto y abrió Instagram para encontrarse con las imágenes del caos. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE "Oigan, no manchen, estoy viendo las noticias de lo que está pasando ahorita en México. Qué terror", dijo visiblemente perturbado en sus historias.

"Cómo duele ver a tu país en esas condiciones. Es un territorio de guerra. Estoy shockeado, con el corazón roto", añadió antes de cuestionarse: "¿Quién manda en nuestro país? ¿Quién nos cuida? Parece que somos los ciudadanos contra los malos".



Christian Nodal, originario de Sonora y uno de los artistas mexicanos más seguidos a nivel internacional, también se manifestó desde su canal de difusión de Instagram. "Qué horrible todo lo que está pasando alrededor del mundo. Me duele el alma por mi México. Cuídense mucho por favor", escribió el cantante. La cantante Belinda, quien se encuentra en España grabando la serie "Carlota", también se sumó a las manifestaciones de preocupación. Desde sus historias de Instagram publicó una imagen con la frase "Dios, protege a México". Eiza González optó por la contención. En fondo negro y sin más palabras, escribió únicamente "México" acompañado de un emoji de corazón roto y de la bandera del país del Imperio Azteca.

Thalía también recurrió a la imagen de la bandera mexicana junto a unas manos en oración para escribir "mi amado México, orando por ti".

Un mensaje desde los foros de televisión

La actriz Ariadne Díaz, nacida en Puerto Vallarta, uno de los estados directamente sacudidos por la violencia, grabó un video en el que reconoció sentirse rebasada. "Me duele enormemente el corazón de saber el valor de nuestro país, la belleza de nuestro país y que siempre haya esta nube de incertidumbre que tiene que ver con la violencia", expresó. Su mensaje incluyó también un llamado a la responsabilidad informativa: "Nos queda ser respetuosos y no compartir información falsa, compartir información real", dijo, consciente del peso que tiene la desinformación en momentos de crisis.

Instagram

Geraldine Bazán tuvo un matiz aún más personal, pues parte de su familia reside en zonas afectadas. "Mi corazón está con Jalisco, con Guadalajara, con León, con Nayarit... y con cada familia que hoy siente miedo, incertidumbre o angustia", escribió. Bárbara del Regil, por su parte, pidió priorizar la seguridad sobre cualquier otra cosa: "Le pido a Dios que esto termine sin que nadie sufra. Solo quiero pedirte que te cuides, que si puedes no salgas y que estés cerca de tu familia. Nada es más importante que estar a salvo." Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando hicieron una pausa inusual en su programación habitual para enviar un mensaje de solidaridad. Chapoy reconoció la acción del Ejército Mexicano aunque advirtió que lo más difícil podría estar por venir. "Van a venir días, semanas, incluso meses muy complicados porque se están peleando la plaza", señaló.

El tono confrontativo de Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar Treviño, hijo mayor de Pepe Aguilar, se adentró en un terreno más espinoso. Compartió imágenes de "El Chapo" Guzmán y "El Mencho" señalando la coincidencia de que ambos fueron capturados o abatidos un 22 de febrero, y sugirió que los hechos podrían estar vinculados a una agenda política mayor. "¿No creen que están tratando de encubrir algo?", preguntó frente a la cámara, relacionando los hechos con los escándalos de Donald Trump y el caso de Jeffrey Epstein.

Instagram