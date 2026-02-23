México confirma la muerte de "El Mencho", líder del CJNG, tras análisis forense

Ciudad de México, México.-La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo del Ejército mexicano, tras el análisis forense de su cuerpo y de la verificación de su identidad.

Así lo comunicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia presidencial de este lunes a preguntas de los periodistas.

"La Fiscalía General de la República ha confirmado que sí. Ya los tiene identificados y confirmados", dijo el funcionario al referirse al peritaje forense del cuerpo de "El Mencho" y del de las otras dos personas de su "círculo de seguridad" que también murieron en el operativo liderado por las fuerzas especiales mexicanas.

La confirmación de su identidad se produjo en las dependencias de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en Ciudad de México, adonde los cuerpos fueron trasladados desde el estado de Jalisco (occidente).

En las inmediaciones del edificio del Ministerio Público hay un fuerte despliegue de seguridad de efectivos de la Guardia Nacional, que vigilan el perímetro más cercano para evitar cualquier ataque o suceso contra las autoridades.