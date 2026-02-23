Cortes de energía eléctrica en Honduras para este martes 24 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compartió el listado de colonias que estarán sin energía eléctrica este martes 24 de febrero.
Las cuadrillas llevarán a cabo trabajos de mantenimiento general del circuito a partir de las 8:00 de la mañana en algunos sectores.
Lista de colonias afectadas por los cortes de energía:
Colonia Ángeles, Juticalpa de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Parte de La Morita, parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, col. Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpules, aldea Sahara, aldea La Concepción, Ciudad Mujer, aldea La Empalizada, aldea La Puzunca, aldea Telica Abajo, San Francisco de Becerra, aldea El Higuerito, El Encinal No. 2, aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, aldea Laguna Seca, aldea Tres Ceibas, aldea Sabana Larga y zonas aledañas.
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.
Casco urbano de Santa Cruz de Yojoa (bo. El Centro, bo. Suyapa, bo. La Concepción, bo. El Calvario, bo. La Unión, bo. Los Pinos, bo. Las Crucitas, bo. Bella Vista, bo. Buenos Aires, col. Reparto, col. San Pablo, La Cusumba, col. Roberto Pineda, col. El Milagro, col. Ruth Elizabeth, col. La Limonera), La Caja, Terreritos y La Libertad, La Quesera, Tocorrostique, La Danta, Chagüitón, bomba de agua de campamentos de ENEE, granja avícola Oliva, granja avícola San Antonio, granja avícola El Ocote, granja avícola Marta Garay, granja avícola San Antonio 1 y 2, granja avícola Modelo, granja avícola El Hobo, El Zapote, La Cañada, El Hobo, El Bejuco, La Jagua, Cordoncillo, San Antonio de Trojes, oficina ENEE UTCD.
Puerto Cortés de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Bo. La Curva, bo. Copén, bo. El Centro, bo. San Isidro, bo. Suyapa, bo. Buenos Aires.
Quimistán, Santa Bárbara, de 9:00 a. m. 3:00 p. m.
Agua Sucia, La Laguna, Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Corredores, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz de Minas, Las Flores, ingenio Chumbagua, generadoras (Chumbagua, Cuyamel).