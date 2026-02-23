Cortes de energía eléctrica en Honduras para este martes 24 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compartió el listado de colonias que estarán sin energía eléctrica este martes 24 de febrero.

Las cuadrillas llevarán a cabo trabajos de mantenimiento general del circuito a partir de las 8:00 de la mañana en algunos sectores.

Lista de colonias afectadas por los cortes de energía: