Lluvias intensas para la mañana del martes en el norte de Cortés y Atlántida

​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Copeco advierten sobre la probabilidad de lluvias intensas en horas de la mañana del martes -24 de febrero- en municipios al norte del departamento de Cortés y sectores de Atlántida por el ingreso de un frente frío. Según el pronosticador de Cenaos, Víctor Ortega, el cambio significativo en las temperaturas comenzará a sentirse desde la tarde de este lunes, principalmente en las zonas montañosas del norte del país. Las precipitaciones podrían dejar acumulados de hasta 100 milímetros, especialmente en el litoral Caribe y el noroccidente de Honduras, donde también se prevé un ambiente más fresco en comparación con los últimos días.

El informe meteorológico indica que en el resto del territorio nacional se presentarán lluvias débiles dispersas y chubascos aislados, sobre todo en las regiones del centro y oriente. Además, se esperan vientos racheados en los valles del interior del territorio nacional y en las planicies del sur del país, condiciones que podrían generar cambios bruscos en el clima durante las próximas horas. Para el martes también se prevé oleaje alterado de hasta cinco pies en el Caribe hondureño, por lo que las autoridades recomiendan precaución a pescadores y personas que llevan a cabo actividades marítimas.

De acuerdo con los pronósticos de Copeco, este fenómeno climático podría extenderse por aproximadamente tres días, por lo que se pide a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.