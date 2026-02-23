Denuncian que Héctor Zelaya gastó L1,100 millones para promover tren interoceánico

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 1,100 millones de lempiras habría gastado Héctor Zelaya, secretario privado de la expresidenta Xiomara Castro, para promocionar el proyecto de tren interoceánico.
Así fue asegurado por Miguel Gámez, promotor ferroviario interoceánico, quien aseveró que no se logró ningún otro avance durante la administración Castro Sarmiento en este tema.
“Se gastaron 1,100 millones de lempiras en lo que promovía Héctor Zelaya en 2024 y 2025. No se hizo nada, según una investigación el dinero solo se utilizó para viajes y promoción, y con el presupuesto no se ejecutó nada más”, dijo en Frente a Frente.
Sin embargo, Héctor Zelaya aclaró que se hicieron varias gestiones, pero no se gastó ni un tan solo lempira para el proyecto.
“Para claridad pública: del presupuesto asignado al proyecto del Ferrocarril Interoceánico no se ejecutó ni un cinco”, inició diciendo.
Zelaya añadió que “se avanzó en tres frentes fundamentales: articulación institucional del Estado, acercamientos técnicos con organismos multilaterales y socios estratégicos; y elaboración de un marco legal para atraer inversión con reglas claras”.
Otro punto que apuntó es que “los proyectos de escala mundial no empiezan con maquinaria; se empiezan con planificación, seguridad jurídica y respaldo internacional. Ese fue precisamente el enfoque”.
En febrero del 2024 se creó la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico, encabezada por Héctor Zelaya.
Uno de los objetivos de esta Comisión era obtener el financiamiento, permisos y autorizaciones públicas necesarias para realizar los diseños constructivos, ejecutar la construcción y la operación y gestión del Ferrocarril Nacional Interoceánico.
El gobierno pasado proyectó la obra en aproximadamente 20 mil millones de dólares y podría desarrollarse en no menos de tres períodos presidenciales.