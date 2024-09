Héctor Zelaya: “Yo no me relaciono con narcotraficantes”

“Cada quien tiene sus propias decisiones. Nosotros vivimos persecución y golpes de Estado, absolutamente lo que una familia regular no ha vivido y estamos preparados para enfrentar lo que sea, nosotros somos la familia más atacada en todo Honduras y mire nuestro comportamiento. Entendemos el nerviosismo y desesperación en el Partido Nacional y la oposición por ver un partido organizado y con gran apoyo”, acotó.

Siguiendo la temática, el secretario privado no quiso ahondar sobre cómo se está manejando el tema dentro de la familia Zelaya, pero sostuvo que han sido la familia más atacada en Honduras durante años.

Zelaya agregó que “nuestras luchas no son luchas personales, sino luchas de toda una población; es un tema de un partido organizado a nivel nacional que lucha por la reivindicación de las grandes mayorías”.

¿Usted tiene algún video con narcotraficantes? Se le preguntó, por lo que adujo que “yo no me relaciono con ese tipo de personas y mi círculo no frecuentan ese tipo de personas. Cuando se está en política hay reuniones todos los días en todos los municipios y todos los pueblos y eso es normal”.

Para finalizar, aseveró que la oposición querrá vincularlo a él o sus padres con acciones ilícitas producto de la “desesperación” en los partidos que adversan a Libertad y Refundación (Libre).

“Es el mismo frenesí del Partido Nacional, quieren hacer ver que todas las personas son iguales que ellos, pero en nuestro caso es totalmente descabellado involucrarme en este tipo de situaciones; nosotros hacemos la diferencia y eso genera molestia porque quieren mostrar que todos son narcos o corruptos como ellos”, cerró.