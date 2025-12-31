  1. Inicio
Las curules con mayor fuerza electoral en el nuevo Congreso Nacional

Conoce a los líderes legislativos que recibieron mayor respaldo del electorado y que marcarán el rumbo del Congreso Nacional en la nueva legislatura. Analizamos su desempeño electoral y su impacto político en cada departamento del país.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 16:25
El Heraldo Videos