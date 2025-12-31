Elecciones Honduras 2025
Las curules con mayor fuerza electoral en el nuevo Congreso Nacional
Conoce a los líderes legislativos que recibieron mayor respaldo del electorado y que marcarán el rumbo del Congreso Nacional en la nueva legislatura. Analizamos su desempeño electoral y su impacto político en cada departamento del país.
Jefry Sánchez
seguir +
Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 16:25
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Las curules con mayor fuerza electoral en el nuevo Congreso Nacional
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Los diputados con mayor respaldo ciudadano tras las elecciones generales de Honduras 2025
Jefry Sánchez
Videos Honduras
¡Adiós 2025, bienvenido 2026! El Taipéi 101 ilumina la llegada del nuevo año
Cortesía
Videos Honduras
Despejado y sin rastro de militantes de Libre permanece el Centro Logístico Electoral
Daniela Ortega
Videos Honduras
Año Nuevo 2026: China inicia un nuevo capítulo
Cortesía
Videos Honduras
CNE cierra el proceso electoral y se define el nuevo mapa político del Congreso Nacional
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Liberales reaccionan uno a uno tras conocerse la declaratoria del CNE 2025
Lesly Chambasis
Videos
Diputado Jari Dixon critica influencia de EE. UU. en elección presidencial
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Mario Segura: Declaratoria electoral 2025 es legítima y los electos asumirán pronto en el Congreso
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Hoy el CNE proclamará a los ganadores de las elecciones 2025
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Mario Segura advierte: “Al que quiera desconocer los resultados va para el ‘mamo’”
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Accidente vehicular provoca congestionamiento en la salida al sur de Tegucigalpa
Estalin Irías