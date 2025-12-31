Cáncer, Leo, Virgo: romance, energía y momentos especiales para todos los signos

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Buen día para los Aries, que hoy verán cumplidos sus sueños más románticos. Te sentirás muy bien, aunque un poco más excitado de lo habitual. Dosifica en lo posible tu energía para sacarle tiempo al descanso.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Andarás todo el día completamente despreocupado, incluso de las tareas domésticas más básicas. Siempre que no molestes a nadie, disfrutarás como un niño con esta actitud indolente, con la que verdaderamente cargarás las pilas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Después de una espera que te ha parecido interminable, tendrás constancia de que a partir de hoy todo girará hacia un nuevo rumbo. Es el momento de tomar decisiones que confirmen el giro que has decidido dar, para mantenerte firme en el mismo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Después de superar una etapa de prudencia en la economía, te apetecerá disfrutar de ciertos caprichos que te has ganado. Te vas a deleitar preparando una comida espectacular. Crece tu atractivo y surgen posibilidades sentimentales.
LEO (23 julio - 22 agosto). La pasión dominará hoy la vida afectiva de los Leo, con o sin pareja. Incluso tenderán a contactar con antiguas relaciones en las que primaba sobre todo el contacto físico. Todo irá bien mientras no se busque nada más.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los astros refuerzan hoy tu capacidad de liderazgo, y tu firmeza a la hora de dirigir actitudes será de lo más apropiado para los planes de grupo del día, ya sea entre amigos o familia.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Alguien nuevo en tu vida te sacudirá el corazón de forma completamente inesperada; no te precipites, podría ser un fogonazo de un día y necesitará de alguna cita a solas para comprobar si todo va por donde tú imaginas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Lo menos indicado según tu carácter es seguir guardándote esas pequeñas diferencias con tu pareja, porque acabarás estallando en el momento menos oportuno. Y hoy no es precisamente el día indicado para eso, así que haz gala de tu sinceridad pero con tacto.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Las buenas noticias de tu entorno familiar te harán encarar estos días con un aire de felicidad fuera de lo común. Si consigues evitar los pequeños roces de las reuniones familiares, la dicha será completa.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Las celebraciones de estos días pueden tener algún resquicio de tristeza o amargura por las personas que faltan o hechos del pasado que vuelven a estar presentes; en algunos casos, habrá que pasar página, e intentar solo recordar a los buenos.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). El amor te sonríe, hoy será un día excelente para encontrar una nueva persona con visos de continuidad. Si vives en pareja, vivirás la relación con más sensualidad. Busca cómo aplacar tus nervios y te sentirás mucho mejor.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La generosidad siempre ha sido una característica de tu personalidad. Dale rienda suelta si estos días necesitas sentirte bien contigo mismo. Las personas que están a tu alrededor se verán gratamente reconfortadas.