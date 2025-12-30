De Aries a Piscis: amor, trabajo y dinero en un día decisivo

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Se sucederán las sorpresas por parte de una persona que te quiere y admira; si estás interesado en iniciar una relación puede ser tu oportunidad. Si no es así, lo mejor es que te muestres sincero y te apartes lo más lejos posible.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Júpiter hará de las suyas en tu signo, tanto si estás buscando pareja como para afianzar del todo tu relación. De ahí a un mayor grado de compromiso habrá un paso, por lo que no sería extraño que muchos nativos de Tauro acaben haciendo planes de boda o ampliando la familia.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Comprobarás que es más que aconsejable que vigiles los temas de dinero. Si vas a comprometerte en alguna actividad económica, hazlo con todas las precauciones del mudo y controlando mucho los gastos. No está el horno para bollos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Alguien de tu entorno familiar más cercano, necesitará orientación ante ciertos problemas muy relevantes para tu vida cotidiana. En el trabajo, aparecerán buenas oportunidades de ascenso. Procura estar alerta ante cualquier novedad.
LEO (23 julio - 22 agosto). Un compañero de trabajo necesita urgentemente tu ayuda y comprensión, procura no defraudarle. Aunque no te apetezca dedícale más tiempo y escúchale. Las relaciones amorosas van por buen camino.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Llegas a momentos decisivos para los recursos compartidos, en referencia a los socios, seguros, bancos y relaciones con la administración, y todo lo que no consigas ahora te será mucho más difícil de llevar a cabo en adelante.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Vence la timidez y comparte tus ideas y proyectos profesionales con tus jefes, solo así conseguirás que conozcan tu valía y ello te puede ser útil para una mejora inmediata. Una invitación familiar puede sorprenderte.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Hoy los demás recibirán perfectamente el halo de armonía y sensualidad que desprendes. Recibirás muchas ofertas de todo tipo, para las más diversas actividades, pero posiblemente sólo te apetecerá centrarte en una persona.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Mostrarás tu cara más protectora con la pareja, encantada de tenerte ahí siempre cuando lo necesites, pero al tiempo buscarás dar rienda suelta a tus ideas más románticas e idealizadas sobre la vida en común y los cambios que necesita tu casa y tu vida más íntima.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). El trabajo te exigirá más esfuerzo y dedicación que nunca y si quieres estar a la altura, tendrás que entregarte totalmente. Vigila tu forma física y no abandones los cuidados que vas a necesitar. En lo personal, aparecerá tu media naranja.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Hoy sacarás el tiempo que necesitas para poner al día tus cuentas y documentos en casas. No encontrarás un momento más relajado para hacer frente a tanto atraso, y mejor con compañía para no sentirse sólo ante el peligro.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Inclinación a los viajes, a descubrir nuevos destinos que potencien tu imaginación. También encontrarás atractivo en la realización de cursos o estudios relacionados con todo lo foráneo. Si estás pensando en dejar de fumar, no esperes más, este es un buen momento.