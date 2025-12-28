Amor, cambios y decisiones: Aries, Tauro, Géminis y el resto de los signos bajo la influencia del día

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si estás pensando en replantearte cuestiones de pareja, es el día apropiado. Es el mejor momento para una charla tranquila que te puede llevar a un mejor entendimiento. Lo más recomendable, una buena cena en un lugar agradable.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Si no tienes pareja, es muy probable que surja un amor en un lugar público; tras superar el filtro de precaución necesario en este tipo de encuentros, descubrirás que la otra persona es sincera y honesta y puedes ir a más con ella.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los enfrentamientos con la familia no te traerán nada bueno; mantén la calma y muéstrate más flexible para que todo salga bien. Recibirás noticias muy halagadoras de alguien de tu pasado que despertará sentimientos que creías dormidos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los ejercicios aeróbicos, en los que el desgaste físico sea importante, serán beneficiosos para tu salud. Necesitas liberar toxinas que has acumulado durante todo el fin de semana, y de paso instalarte en este hábito por un tiempo, dada la temporada que se avecina.
LEO (23 julio - 22 agosto). Aunque últimamente has rehuido de las cenas y salidas nocturnas, volverá a apetecerte la diversión y recuperarás las ganas de salir con tu círculo social. En el plano laboral, un malentendido con un compañero te sacará de tu habitual mutismo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Si no encuentras una razón para continuar en ese puesto de trabajo que tanto tiempo te quita, es mejor que consideres la posibilidad de buscarte otra actividad. El dinero no lo es todo, y tu familia te reclama más tiempo y atención.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tu afán de buscar otros modos de vida u otras aventuras, te llevarán a emprender un viaje o desplazamiento, que prepararás con mimo. Esta apertura te beneficia y te enriquece interiormente, lo que te lleva a practicar la tolerancia.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Encontrarás nuevos alicientes en el trabajo, quizá un viaje al extranjero, que te ayudará a crecer intelectual y espiritualmente. Buen momento para iniciar un curso o para retomar tus estudios. Buenas oportunidades para desarrollar aficiones o deportes.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Es un momento de toma de decisiones en el terreno afectivo, tendrás tiempo para pensar en ello y también para hablar con tu pareja. Si vives en soltería, los astros te habrán reservado parecidas circunstancias, pero con tus familiares más directos.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La generosidad será una constante en el día de hoy; notarás que en tu entorno familiar te miman especialmente, y que tú sientes las mismas ganas de corresponderles. Jornada de mucha serenidad que te hará reflexionar sobre tu felicidad.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Como por arte de magia, algo te hará cambiar tu visión de los temas amorosos: te verás con ganas de superar tus miedos y limitaciones; puedes dar un giro a tu vida muy positivo y posiblemente determinante.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En tu afán de conocer nuevas experiencias, te acercarás a especialidades alternativas para ponerte en forma, sobre todo si tienes la oportunidad de viajar a lugares exóticos o de culturas diferentes a la tuya.