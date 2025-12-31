  1. Inicio
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo

Descubre los colores recomendados para cada signo en 2026 y cómo pueden potenciar tu energía, atraer abundancia y renovar tu espíritu en el próximo ciclo

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 09:07
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
1 de 14

Para recibir el 2026, la astrología sugiere colores específicos que sintonizan con la energía planetaria dominante de ese ciclo. Tonos que buscan atraer prosperidad, equilibro y renovación. ¿Qué colores debes utilizar para recibir el año, según tu signo? Aquí te lo detallamos.

Imagen creada con Google Gemini
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
2 de 14

Aries: el rojo vibrante y el naranja serán tus aliados en 2026. Estos colores potencian la energía de Marte, tu regente, ayudándote a mantener viva la chispa de la iniciativa y la pasión a lo largo del año. La vitalidad y el impulso serán fundamentales para conquistar tus metas en este ciclo.

 Imagen creada con Google Gemini
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
3 de 14

Leo: el dorado y el amarillo girasol resaltarán tu brillo natural en 2026. Estos tonos atraen la prosperidad y el reconocimiento que anhelas, haciendo que tu presencia destaque y te acerquen a tus logros profesionales y personales con confianza.

 Imagen creada con Google Gemini
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
4 de 14

Sagitario: el púrpura y el azul cobalto te acompañarán en tu búsqueda espiritual y en la expansión de tus horizontes. Estos colores refuerzan tu deseo de viajes, estudios y crecimiento interior, facilitando la apertura hacia nuevas experiencias.

 Imagen creada con Google Gemini
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
5 de 14

Tauro: el verde esmeralda y el rosa suave fortalecerán tu conexión con la naturaleza y el amor. En 2026, estos tonos atraerán estabilidad financiera y emocional, ayudándote a consolidar tus esfuerzos y proyectar calma en medio de los cambios.

 Imagen creada con Google Gemini
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
6 de 14

Virgo: El marrón terracota y el crema te mantienen aterrizado y organizado. Estos colores favorecen la paz mental y la claridad frente a los retos laborales, permitiéndote afrontar cada situación con serenidad y eficiencia.

 Imagen creada con Google Gemini
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
7 de 14

Capricornio: el gris oscuro y el azul marino proyectan autoridad y profesionalismo. Serán clave para alcanzar tus metas de ascenso en 2026, ayudándote a consolidar tu imagen y a avanzar con determinación en tu carrera.

 Imagen creada con Google Gemini
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
8 de 14

Géminis: el amarillo claro y el plateado estimularán tu agilidad mental. Estos colores facilitan la comunicación y te brindan claridad en tus múltiples proyectos sociales, impulsando tu creatividad y versatilidad.

 Imagen creada con Google Gemini
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
9 de 14

Libra: el azul cielo y el rosa pastel ayudan a mantener el equilibrio en tus relaciones. Además, fomentan un ambiente armonioso y estético, esenciales para tu bienestar emocional y social en el próximo ciclo.

 Imagen creada con Google Gemini
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
10 de 14

Acuario: el turquesa y los colores eléctricos reflejan tu naturaleza innovadora. Estos tonos te motivan a romper estructuras viejas y a explorar nuevas ideas, favoreciendo tu crecimiento y liderazgo en 2026.

 Imagen creada con Google Gemini
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
11 de 14

Cáncer: el blanco perla y el plateado representan la luz de la Luna, tu regente. Estos colores ofrecen protección emocional y paz interior, ayudándote a navegar las emociones y fortalecer tu espíritu en el año que comienza.

 Imagen creada con Google Gemini
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
12 de 14

Escorpio: el negro elegante y el rojo oscuro y profundo transmiten misterio y poder de transformación. En 2026, estos tonos te acompañarán en procesos profundos de cambio, permitiéndote emerger renovado y fortalecido

 Imagen creada con Google Gemini
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
13 de 14

Piscis: el verde agua y el violeta conectan con tu intuición y creatividad. Estos colores favorecen la sanación emocional y la inspiración, facilitando un año de crecimiento espiritual y artística

 Imagen creada con Google Gemini
Los colores que debes usar para recibir el año según tu signo
14 de 14

Según la astrología, es recomendable para todos los signos, incorporar un detalle blanco en tu vestimenta o entorno, ya que este tono simboliza la página en blanco y la pureza, invitando a comenzar con energía renovada y nuevas oportunidades en el ciclo que inicia.

 Imagen creada con Google Gemini
