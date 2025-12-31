Néstor Mendoza, el único alcalde que ganó con una candidatura independiente

Tegucigalpa, Honduras.- Ya fue alcalde en dos ocasiones con el Partido Sigamos Desarrollando Juntos Nuestro Municipio, pero en las elecciones generales del 30 de noviembre ganó una tercera reelección.

El pasado 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó a Néstor Joel Mendoza Padilla como alcalde de la Villa de San Antonio, en Comayagua. Con los resultados se convirtió en el único edil en ganar con una candidatura independiente, con el partido que se abrió paso desde 2017.

Mendoza Padilla, quien es profesor y empresario, ganó con el 36.33% de los votos, el equivalente a 3,816 marcas. Se enfrentó a Fabricio Armando Velásquez, de los partidos Nacional; Ramón Alfonso Fuentes, del Liberal; José Margarito Rivera, de Libertad y Refundación (Libre) y Edgardo Enemecio Pérez, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).

El edil afirmó que, aunque en el nivel presidencial los pobladores votan por candidatos de las tres fuerzas políticas, en su municipio lo han apoyado a él como alcalde, por eso ha logrado quedarse en tres periodos.

Puso de ejemplo el cierre de campaña, en el que los nacionalistas iban con una bandera de ese partido y otra blanca, lo mismo los liberales y la gente de Libre, pero que el voto se lo dieron a él.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Eso demuestra realmente la democracia que existe en nuestro municipio. Tengo el apoyo de personas afines a otros partidos, ellos votan por su presidente y sus diputados, pero por el alcalde sí lo seleccionan. Uno siente satisfacción porque es el pueblo realmente el que respalda", comentó.

Sus declaraciones no se alejan de la opinión de las personas, quienes en redes sociales mostraron su alegría por el triunfo.

"Néstor Mendoza es buen alcalde, ayudado mucho a mucha gente con necesidades. Nuestro cariño para él", escribió una de las pobladoras de ese municipio en redes sociales.

"Felicidades Néstor Mendoza. Dios le bendiga y guie sus pasos. Él es el único alcalde independiente en todo Honduras, un hombre humilde, y trabajador. Que Dios le dé la fortaleza de seguir trabajando por mi bello pueblo, la Villa de San Antonio, y este año el proyecto del agua potable se cumpla. Dios le guarde", comentó otra pobladora.