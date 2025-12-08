Por diferencia de 87 votos podría definirse alcaldía de la Villa de San Antonio

Tegucigalpa, Honduras.- Sin enarbolar la bandera de un partido político tradicional, la meta de Néstor Joel Mendoza Padilla, de ser alcalde y dirigir el destino de su pueblo, se cumpliría por tercera vez consecutiva.
La Villa de San Antonio, en el corazón del productivo departamento de Comayagua, es ejemplo de que en Honduras todavía hay respeto a la democracia y al correcto desarrollo de los procesos electorales.
Sin tener la supremacía, y estar afincado políticamente como lo están los partidos Nacional y Liberal, el Partido Sigamos Desarrollando Juntos Nuestro Municipio, se abrió camino en el año 2017, para buscar, como movimiento independiente, la alcaldía de Villa de San Antonio, de la mano de su fundador Néstor Mendoza.
En las elecciones generales de ese año resultó ganador y se proclamó como el primer alcalde de ese municipio electo por un movimiento independiente.
En 2021, Mendoza repitió la dosis y nuevamente resultó ganador ante sus contendientes del Partido Nacional y del Partido Liberal, alcanzando su segunda victoria con su movimiento independiente.
Un tercer triunfo
En el último proceso eleccionario, celebrado el pasado 30 de noviembre pasado, Mendoza Padilla, podría lograr la hazaña nuevamente; sólo está a la espera de la subsanación de las actas que presentaron inconsistencias y la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Aunque en el sitio web oficial del CNE, el escrutinio de Villa de San Antonio aún no se refleja o divulga el total de las actas de cierre, Mendoza Padilla asegura que en su conteo particular él obtuvo la victoria; por un margen corto, pero al final tiene el triunfo.
"Nosotros tenemos todas las actas. La misma copia que le dan al partido azul, al partido rojo con negro, son las mismas actas que tenemos nosotros y en la suma de todas las actas nosotros ganamos", aseguró.
Según el conteo particular de los tres partidos mayoritarios: Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación y también del Partido Sigamos Desarrollando Juntos Nuestro Municipio, este último resulta ganador por una diferencia de 87 votos.
Siendo así: el partido de Mendoza obtuvo 3,815 votos, el Partido Nacional, 3,728, el Partido Libre, 2,643 marcas, mientras que el Partido Liberal se quedó rezagado con menos de 1,000 votos.
Las claves de la victoria
"Cuando hicimos el cierre de campaña, en nuestra caravana, los carros iban identificados con una bandera blanca, y el que es nacionalista, a la par, una bandera azul, el que es liberal iba con una bandera blanca y una bandera del Partido Liberal y una bandera blanca y una de Libre", contó Néstor Mendoza, arguyendo que esa es una de las claves de su éxito.
"Eso demuestra realmente la democracia que existe en nuestro municipio. Tengo el apoyo de personas afines a otros partidos, ellos votan por su presidente y sus diputados, pero por el alcalde sí lo seleccionan. Uno siente satisfacción porque es el pueblo realmente el que respalda", asintió con espíritu triunfalista.
El éxito de sus dos administraciones, radican, según dijo, en la ejecución de los proyectos prometidos, en la evacuación de todas de los pobladores de cada una de las comunidades de Villa de San Antonio.
Pero sus anteriores conquistas no han sido nada fáciles. El edil reveló que la reglamentación del CNE en relación a las candidaturas independientes se ponen cada vez más difíciles y a cada proceso se van cerrando las puertas.
El Partido Sigamos Desarrollando Juntos Nuestro Municipio no tuvo un solo representante en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), sólo tenía presencia de observadores, pero sin estar cerca de las mesas electorales, es decir, desamparados.
"Yo lo miro muy lastimoso, con sentimiento de impotencia, porque eso es prácticamente una restricción de la democracia que puede haber en un municipio, en un departamento o en un país", concluyó.
La declaratoria final por parte del Consejo Nacional Electoral es el 30 de diciembre próximo.