Elecciones en Honduras concluye al límite con resultados de alcaldías y diputaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso electoral de Honduras finalizó el martes, pocas horas antes de que concluyera el plazo legal, con los resultados para alcaldes y diputados, un mes después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, entre el júbilo de los militantes del conservador Partido Nacional, y el presidente electo Nasry 'Tito' Asfura.

Según la declaración del Consejo Nacional Electoral (CNE), a seis horas para que finalizara el plazo para dar a conocer la declaración con los resultados que faltaban, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, el oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda) con 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata dos y el Democracia Cristiana uno.

En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, Libre 69, el Innovación y Unidad Socialdemócrata uno, más un independiente.

Las impugnaciones presentadas serán conocidas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). El pasado día 24, el CNE declaró presidente electo a Nasry 'Tito' Asfura.

La declaración fue leída en una comparecencia virtual por las consejeras del CNE Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, junto con el suplente Carlos Cardona, ante la ausencia del consejero Marlon Ochoa, de Libre, quien no reconoce los resultados.

"Pueblo hondureño, con este acto, el CNE da por concluido el proceso de elecciones generales 2025, reafirmando nuestro compromiso inquebrantable con la voluntad soberana de ustedes y con el cumplimiento estricto del marco constitucional y legal", subrayó la consejera Hall.

En la declaración se hizo un "llamado a todos los sectores políticos, los actores sociales y a la ciudadanía en general, a preservar la paz, a respetar la institucionalidad hondureña y a canalizar cualquier inconformidad por las vías legales que ya se prevén en la ley".

También se recordó cómo el proceso de conteo de votos estuvo plagado de obstáculos.

"La elección se realizó con pluralidad política, con paz y con alta participación ciudadana. Posteriormente, existieron desafíos que superan absolutamente todos los límites de adversidades, sabotajes, amenazas, coacciones, persecución de las autoridades electorales y una altísima e imperdonable violencia de género contra ambas consejeras (...). Sin embargo, de frente al pueblo, hoy podemos decir: Venció el pueblo, triunfó la democracia. Honduras, cumplimos", concluyó diciendo la consejera Hall.

Tras la declaración final del CNE, el alcalde electo de la capital hondureña, Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, llamó a la unidad: "Es el momento de unirnos como familia capitalina, es el momento de sanar esas heridas, es el momento de unir y sanar para poder progresar y poder avanzar como familia capitalina".