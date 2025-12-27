CNE declara a Juan Diego Zelaya como el alcalde electo del Distrito Central para el periodo 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.- A 30 días de las elecciones generales, marcadas por tensiones y desacuerdos en el proceso postelectoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador de la Alcaldía del Distrito Central al candidato Juan Diego Zelaya, tras encabezar el recuento con 164,465 votos, con una diferencia de más de 888 votos sobre su rival más cercano.
Según el organismo electoral, el resultado corresponde al 99.80%% de las actas escrutadas. En segundo lugar se ubicó Jorge Aldana del partido Libertad y Refundación con 163,577 votos, mientras que el tercer puesto fue para Eliseo Castro, del Partido Liberal, con 84,231 votos.
La elección a nivel de alcaldías fue cerrada en el Distrito Central, con una diferencia mínima entre Aldana y Zelaya, de acuerdo con los resultados oficiales divulgados por el CNE.
El 30 de noviembre, los hondureños acudieron a las urnas para las elecciones generales, en las que se eligió al próximo presidente de la República que asumirá el 27 de enero de 2026. Con el 97.86% de las actas escrutadas, Nasry Asfura, mandatario electo, obtuvo 1,479,748 votos.
En la misma jornada electoral también se eligieron 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
Juan Diego Zelaya es un político del Partido Nacional que ha ocupado distintos cargos en administraciones de su instituto político, tanto en el Congreso Nacional como en la alcaldía capitalina durante la administración de Nasry Asfura.