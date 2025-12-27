CNE declara a Juan Diego Zelaya como el alcalde electo del Distrito Central para el periodo 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.- A 30 días de las elecciones generales, marcadas por tensiones y desacuerdos en el proceso postelectoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador de la Alcaldía del Distrito Central al candidato Juan Diego Zelaya, tras encabezar el recuento con 164,465 votos, con una diferencia de más de 888 votos sobre su rival más cercano.

Según el organismo electoral, el resultado corresponde al 99.80%% de las actas escrutadas. En segundo lugar se ubicó Jorge Aldana del partido Libertad y Refundación con 163,577 votos, mientras que el tercer puesto fue para Eliseo Castro, del Partido Liberal, con 84,231 votos.

La elección a nivel de alcaldías fue cerrada en el Distrito Central, con una diferencia mínima entre Aldana y Zelaya, de acuerdo con los resultados oficiales divulgados por el CNE.