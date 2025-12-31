Honduras cierra 2025 entre retrasos electorales y tensión política

Tegucigalpa, Honduras.- El año 2025 en Honduras concluyó envuelto en una crisis electoral marcada por semanas de retrasos para conocer los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, en las que se declaró como presidente electo a Nasry 'Tito' Asfura, cuya candidatura contó con el respaldo del mandatario estadounidense, Donald Trump, entre denuncias de injerencias.

El país, de diez millones de habitantes, más del 60% pobres, vivió un año que estuvo atravesado por dos momentos críticos: las elecciones primarias del 9 de marzo, organizadas por los partidos Libre (Libertad y Refundación, izquierda) en el poder, Nacional y Liberal (conservadores), y los comicios generales de noviembre.

En los dos procesos, que para los hondureños tuvieron un costo de 4,000 millones de lempiras (150 millones de dólares), se cuestionó el papel de las Fuerzas Armadas, particularmente el del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, acusado de "injerencia" por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

Antes de las elecciones generales de noviembre, el general Hernández le pidió al pleno del Consejo Nacional Electoral que le entregaran una copia de los resultados del nivel presidencial.

Las elecciones de marzo estuvieron en peligro porque el día de las votaciones en ciudades como Tegucigalpa, la capital, microbuses contratados a última hora anduvieron circulando y se aparcaron en varios puntos, repletos de maletas electorales aún cuando, por ley, las Fuerzas Armadas, que además son 'apolíticas, obedientes y no deliberantes', son responsables del traslado, custodia y vigilancia del material electoral.

Las irregularidades y debilidades estructurales en la organización electoral también se evidenciaron en los comicios generales de noviembre, que fueron más dominados por acusaciones de fraude y discursos de confrontación que por propuestas, en un clima de alta incertidumbre política.

Aún con todos los problemas, más de 3,5 millones de ciudadanos acudieron de forma pacífica a las urnas, de un padrón de 6,5 millones.