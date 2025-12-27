El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años

La imagen pública de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, ha mostrado una evolución gradual a lo largo de su trayectoria política, marcada más por la constancia que por cambios en su apariencia física.
Nasry Juan Asfura Zablah nació en Tegucigalpa el 8 de junio de 1958. Es hijo de migrantes palestinos que hicieron de Honduras su hogar.
Así lucía Nasry cuando era apenas un bebé, sin duda, uno muy bien cuidado y vestido de acuedo a la moda de su época, algo que con el tiempo se fue simplificando en su personalidad.
Asfura creció en un hogar católico y hasta la fecha se considera una persona devota.
Asfura cursó su bachillerato en el Instituto San Francisco y realizó estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), carrera que no concluyó.
Inició su carrera pública como fiscal municipal, gerente de servicios públicos y regidor del Distrito Central desde la década de los años 90.
Durante sus ocho años como alcalde del Distrito Central (2014-2022), Asfura consolidó un estilo visual que lo diferenció de otros funcionarios.
Dejó de lado el uso de trajes formales y corbatas, y optó por camisas de botones con las mangas remangadas, acompañadas de sus características botas de trabajo, conocidas popularmente como "burros".
Esta vestimenta reforzó una imagen de gestor cercano a las obras y al trabajo de campo, asociándolo con recorridos constantes en proyectos de infraestructura y alejándolo de la figura del político de oficina.
La proyección visual fue parte central de su posicionamiento público durante su gestión municipal. El apodo "Papi a la Orden" surgió durante su campaña municipal de 2005 y se consolidó como su sello político a lo largo de los años.
Con el inicio de su aspiración presidencial, Asfura mantuvo su estilo informal, aunque en actos oficiales, debates y entrevistas se le observó con una apariencia ligeramente más pulida, acorde a su nuevo rol político, sin abandonar los elementos que lo identifican ante el electorado.
A sus 67 años, el cambio físico del presidente electo refleja principalmente el paso natural del tiempo desde sus inicios como regidor, alcalde y ahora presidente electo.
A diferencia de otros líderes políticos, no registra transformaciones significativas en su complexión física, la cual se ha mantenido relativamente estable, proyectando energía para actividades de campo.
Según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 97.86% de las actas escrutadas, Asfura obtuvo 1,479,822 votos, equivalentes al 40.27% y asumirá la presidencia de la República el 27 de enero de 2026, en sustitución de Xiomara Castro.