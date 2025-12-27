  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años

Del estilo informal como alcalde a una imagen más cuidada en campaña presidencial, Asfura ha mantenido una estética asociada al trabajo de campo

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 14:59
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
1 de 14

La imagen pública de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, ha mostrado una evolución gradual a lo largo de su trayectoria política, marcada más por la constancia que por cambios en su apariencia física.

 Foto: Facebook Nasry Asfura
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
2 de 14

Nasry Juan Asfura Zablah nació en Tegucigalpa el 8 de junio de 1958. Es hijo de migrantes palestinos que hicieron de Honduras su hogar.

 Foto cortesía.
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
3 de 14

Así lucía Nasry cuando era apenas un bebé, sin duda, uno muy bien cuidado y vestido de acuedo a la moda de su época, algo que con el tiempo se fue simplificando en su personalidad.
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
4 de 14

Asfura creció en un hogar católico y hasta la fecha se considera una persona devota.
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
5 de 14

Asfura cursó su bachillerato en el Instituto San Francisco y realizó estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), carrera que no concluyó.

 Foto: Facebook Nasry Asfura
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
6 de 14

Inició su carrera pública como fiscal municipal, gerente de servicios públicos y regidor del Distrito Central desde la década de los años 90.

 Foto: Facebook Nasry Asfura
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
7 de 14

Durante sus ocho años como alcalde del Distrito Central (2014-2022), Asfura consolidó un estilo visual que lo diferenció de otros funcionarios.

Foto: Facebook Nasry Asfura
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
8 de 14

Dejó de lado el uso de trajes formales y corbatas, y optó por camisas de botones con las mangas remangadas, acompañadas de sus características botas de trabajo, conocidas popularmente como "burros".

 Foto: Facebook Nasry Asfura
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
9 de 14

Esta vestimenta reforzó una imagen de gestor cercano a las obras y al trabajo de campo, asociándolo con recorridos constantes en proyectos de infraestructura y alejándolo de la figura del político de oficina.

Foto: Facebook Nasry Asfura
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
10 de 14

La proyección visual fue parte central de su posicionamiento público durante su gestión municipal. El apodo "Papi a la Orden" surgió durante su campaña municipal de 2005 y se consolidó como su sello político a lo largo de los años.

 Foto: Facebook Nasry Asfura
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
11 de 14

Con el inicio de su aspiración presidencial, Asfura mantuvo su estilo informal, aunque en actos oficiales, debates y entrevistas se le observó con una apariencia ligeramente más pulida, acorde a su nuevo rol político, sin abandonar los elementos que lo identifican ante el electorado.

 Foto: Facebook Nasry Asfura
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
12 de 14

A sus 67 años, el cambio físico del presidente electo refleja principalmente el paso natural del tiempo desde sus inicios como regidor, alcalde y ahora presidente electo.

 Foto: Facebook Nasry Asfura
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
13 de 14

A diferencia de otros líderes políticos, no registra transformaciones significativas en su complexión física, la cual se ha mantenido relativamente estable, proyectando energía para actividades de campo.

 Foto: Facebook Nasry Asfura
El cambio físico de Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras, a través de los años
14 de 14

Según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 97.86% de las actas escrutadas, Asfura obtuvo 1,479,822 votos, equivalentes al 40.27% y asumirá la presidencia de la República el 27 de enero de 2026, en sustitución de Xiomara Castro.

 Foto: Facebook Nasry Asfura
Cargar más fotos