La anécdota de Asfura que revela su trato a escolta presidencial: "No se tiren, se van a quebrar"

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la conclusión del proceso electoral en el país, nacionalistas destacan la humildad y sencillez del presidente electo Nasry Asfura, también conocido como "Papi a la Orden" o "Tito" Asfura. Durante una entrevista en un espacio de CHTV, el diputado electo del Partido Nacional por Francisco Morazán, Arnold Daniel Burgos Borjas, compartió una anécdota en la que dejó entrever que, Asfura a diferencia de otros líderes políticos, prefiere desplazarse en su propio vehículo en vez de las camionetas Prado del Estado. "Le mandaron las Prados no las agarró, desde ahí vemos a alguien diferente", manifestó. Asimismo, destacó que a pesar de que le fue asignada seguridad del Estado Mayor Conjunto, como lo establece el protocolo, no pierde su naturalidad, destacando una reciente experiencia que Asfura vivió con su escolta presidencial, demostrando preocupación. "Se le subieron los militares al carro a 'Papi', cuando el carro se va deteniendo, los militares abren las puertas y se bajan antes de que se detenga un 100%, o sea, la seguridad se baja, hace una revisión previa a que se baje el presidente", detalló Burgos.

De acuerdo con el relato de Arnold, Asfura, quien no está acostumbrado a todo eso, al notar que los escoltas se bajaron del vehículo aún en movimiento se preocupó y les prometió esperar a que concreten sus medidas de seguridad para evitar que se lesionen.

"Pues sucede esto", continuó contando Burgos, "'Papi' lo vio, se vuelve a subir al carro, se va a otro lugar y en lo que va en el camino le dice al jefe militar que lleva a la par: papito, no te tires así, te vas a quebrar la pierna (...) te voy a prometer que me voy a detener, voy a dejar que ustedes se bajen y después me voy a bajar yo, pero no se tiren así que se van a quebrar".

"Así es él, o sea, ¿qué podemos hacer con un presidente diferente?", concluyó Arnold Burgos, resaltando que las acciones y actitudes del presidente electo del PN, reflejan que tiene una personalidad "diferente, cercana y auténtica".

"Qué grande es 'Papi'". "Es bien sencillo". "'Papi' es diferente, muy humilde y con un corazón muy grande". "Es una excelente reflexión, el presidente es humilde", comentaron algunos ciudadanos en redes sociales, afirmando que concuerdan con la descripción del presidente electo. Mientras tanto, otros manifestaron que debería aceptar el vehículo del Estado y acostumbrarse a la seguridad que le fue asignada.



Presidente electo (2026-2030)