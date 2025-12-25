Más de 10 países del mundo reconocen a Nasry Asfura como presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.—Nasry “Tito” Asfura fue declarado virtual presidente electo de Honduras tras ganar las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara los resultados una vez escrutado el 97.86 % de las actas.

Asfura, candidato del Partido Nacional y exalcalde de Tegucigalpa, obtuvo el 40.26 % de los votos, superando por un estrecho margen a Salvador Nasralla, quien alcanzó el 39.54 %.

El proceso electoral estuvo marcado por denuncias de presunto fraude, tensiones internas dentro del CNE y un prolongado período de incertidumbre política que se extendió por 24 días.

Ante la imposibilidad de realizar una proclamación presencial, el CNE dio a conocer los resultados de manera virtual, confirmando oficialmente el triunfo de Asfura y llamando a respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

Tras la declaratoria oficial, diversos países de América, Europa y Asia expresaron su reconocimiento al resultado electoral, enviaron mensajes de felicitación al presidente electo y manifestaron su disposición a trabajar con la nueva administración hondureña, destacando la importancia de una transición pacífica y el fortalecimiento de la democracia en el país.