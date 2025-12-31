  1. Inicio
Luces, fiesta y emoción: Filipinas recibe el 2026 a lo grande

Filipinas celebró la llegada del Año Nuevo 2026 con impresionantes espectáculos de luces, música y festejos en todo el país. Miles de personas se reunieron para disfrutar de fuegos artificiales y actividades culturales, marcando un inicio de año lleno de alegría, esperanza y unión.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 12:05
