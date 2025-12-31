  1. Inicio
Japón recibe el 2026 con imágenes espectaculares desde Tokio

Tokio, Japón, dio la bienvenida al Año Nuevo 2026 con un espectáculo visual impresionante. Fuegos artificiales, luces y celebraciones culturales llenaron la capital, ofreciendo imágenes únicas y sorprendentes que marcaron el inicio de un año lleno de esperanza, tradición y alegría para millones de personas.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 11:42
