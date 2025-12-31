  1. Inicio
Bienvenido 2026: Nueva Zelanda ilumina el cielo con fuegos artificiales

Nueva Zelanda dio la bienvenida al 2026 con un espectacular despliegue de fuegos artificiales que iluminó el cielo de sus principales ciudades, marcando el inicio de las celebraciones de Año Nuevo en distintas partes del mundo.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 08:33
El Heraldo Videos