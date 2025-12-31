  1. Inicio
Australia, entre los primeros países en celebrar la llegada del 2026

Australia volvió a marcar el inicio de las celebraciones de Año Nuevo al convertirse en uno de los primeros países del mundo en recibir el 2026. Ciudades como Sídney deslumbraron con espectáculos de fuegos artificiales y eventos masivos, mientras millones de personas siguieron la llegada del nuevo año desde distintos puntos del planeta.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 08:13
