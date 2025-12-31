  1. Inicio
Así celebró Japón la llegada del Año Nuevo 2026

Japón dio la bienvenida al Año Nuevo 2026 con celebraciones tradicionales y eventos especiales en distintas ciudades del país. Desde ceremonias en templos hasta festejos urbanos, millones de personas marcaron el inicio del nuevo año con mensajes de esperanza, renovación y respeto por las costumbres ancestrales.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 09:50
El Heraldo Videos