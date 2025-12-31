  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Corea del Sur da la bienvenida al 2026 con un show impresionante en Seúl

Seúl celebró la llegada del 2026 con un deslumbrante espectáculo visual que iluminó la capital de Corea del Sur. Miles de personas se congregaron para presenciar el inicio del Año Nuevo, combinando tecnología, tradición y festejos que marcaron el comienzo de un nuevo ciclo.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 09:49
El Heraldo Videos